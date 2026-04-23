Rye Lane: Την ταινία της Raine Allen-Miller παρουσιάζει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου
Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 12:34
Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου προβάλλει την ταινία της Raine Allen-Miller, «Rye Lane» τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στον κινηματογράφο Πάνθεον, στη Λευκωσία. 

 

Η πλοκή 

Στην ταινία διάρκειας 82 λεπτών, δύο νέοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετά από άσχημους χωρισμούς, συναντιούνται κατά τη διάρκεια μιας γεμάτης δραστηριότητες μέρας στο Νότιο Λονδίνο, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να αντιμετωπίσουν τους πρώην συντρόφους τους και να ανακτήσουν την πίστη τους στον έρωτα. Πρόκειται για μια ζωντανή, γεμάτη χρώμα και χιούμορ ρομαντική κομεντί που υμνεί τις τυχαίες συναντήσεις και τις νέες αρχές με φόντο τις γειτονιές του Peckham και του Brixton.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι David Jonsson, Vivian Oparah και Poppy Allen-Quarmby.

Πληροφορίες

Rye Lane [2023]

Ημερομηνία και ώρα: Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 20.30

Χώρος προβολής: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία.

Γλώσσα: Αγγλικοί διάλογοι, Ελληνικοί υπότιτλοι. Διάρκεια: 82’ 

ταινία
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ταινίες
ΠΑΝΘΕΟΝ
Κινηματογράφος Πάνθεον
