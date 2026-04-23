MATCH: Τέχνη και φύση συναντιούνται στο Gardens of the Future

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 16:30

Η έκθεση παρουσιάζει έργα των Χριστίνα Ζαμπουλάκη και Caterina Miralles, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο καλλιτεχνικού residency στη Λευκωσία τον Νοέμβριο 2025. Μέσα από τον ήχο, την κίνηση και το νερό, οι δύο καλλιτέχνιδες προσκαλούν το κοινό σε μια πολυαισθητηριακή εξερεύνηση του τοπίου, επαναπροσδιορίζοντας το ως ζωντανό και διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο εμπειρίας.

Η νέα εικαστική πρόταση των δύο καλλιτεχνών ανοίγει στο κοινό το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, από τις 17:00 έως τις 22:00, στο Gardens of the Future, Ελπινίκης 5, 1015, στη Λευκωσία.

Η έκθεση αποτελεί το αποτέλεσμα της καλλιτεχνικού residency στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Creative Europe’ MATCH (Mediterranean as the Climate Hotspot) και διερευνά εναλλακτικούς, μη εξορυκτικούς τρόπους προσέγγισης και κατανόησης του τόπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το έργο συνδέει δύο διαφορετικά κυπριακά τοπία: το συλλογικό οικοσύστημα του Gardens of the Future και την περιοχή γύρω από το μεταλλείο Σκουριώτισσας έναν τόπο με έντονη ιστορία εξόρυξης.

Μέσα από οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, χαρτογραφικά εργαλεία, ηχητικές καταγραφές και δομές συλλογής νερού, οι καλλιτέχνιδες προτείνουν μια πρακτική φροντίδας και προσοχής προς τη γη, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση ανθρώπου και τοπίου. Ως μόνιμη συμβολή στους κήπους, οι καλλιτέχνιδες δημιούργησαν μια μόνιμη εγκατάσταση με τη μορφή δομών συλλογής και φιλτραρίσματος νερού. Το έργο αυτό προσφέρει μια λειτουργική και συμβολική χειρονομία φροντίδας που θα συνεχίσει να υποστηρίζει το οικοσύστημα του κήπου με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, το έργο επεκτείνεται στον πίσω κήπο με εγκαταστάσεις, και ενώ ενισχύει την ανθεκτικότητα των ζωντανών συστημάτων, ταυτόχρονα διευρύνει ενεργά τον χώρο των κήπων, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα νέο, προσβάσιμο τοπίο που διαμορφώνεται μέσα από την συνεργασία, την έρευνα και την κοινή δέσμευση για βιώσιμα μέλλοντα.

Σχετικά με τα έργα Η Χριστίνα Ζαμπουλάκη παρουσιάζει μια επιτόπια έρευνα, εξετάζοντας πώς το νερό κινείται μέσα στον χώρο αφού εισέλθει στον κήπο και πώς κατανέμεται και διαχειρίζεται άνισα μέσα από

αλληλεπικαλυπτόμενα φυτικά και ανθρώπινα συστήματα. Απλά στοιχεία φιλτραρίσματος και σχέσεις φυτών–νερού δομούν αυτή την κίνηση, όπου διαφορετικά είδη λειτουργούν ως διακριτές συμπεριφορές απορρόφησης, αποθήκευσης, αντίστασης και ανακατανομής. Η έρευνα συνοδεύεται από ένα cyanotype zine, δημιουργημένο με το φως του ήλιου και φυτικό υλικό από τον κήπο, προσφέροντας μια αποσπασματική, μη γραμμική ανάγνωση των σχέσεων του νερού στον χώρο.

Η Caterina Miralles παρουσιάζει το Margins of Definition, μια ερευνητικά βασισμένη οπτικοακουστική εγκατάσταση που εξετάζει πώς η γη διαμορφώνεται και ελέγχεται μέσω χαρτογράφησης, συνόρων και εξορυκτικών λογικών. Χρησιμοποιώντας την Κύπρο ως μελέτη περίπτωσης, η Caterina κινείται ανάμεσα σε μεγάλης κλίμακας υποδομικές μετασχηματίσεις και σε οικείες καταγραφές εδάφους και μικρο-οικολογιών. Μια μόνιμη δομή συλλογής νερού, κατασκευασμένη από επαναχρησιμοποιημένα υλικά, παραμένει εγκατεστημένη στον κήπο, προσφέροντας μια τοπικά ενταγμένη, μη εξορυκτική προσέγγιση κατοίκησης της γης πέρα από άκαμπτα συστήματα ελέγχου.

Ξενάγηση με τις καλλιτέχνιδες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου, 11:00–13:00. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Μαΐου 2026, κάθε Πέμπτη κατόπιν ραντεβού. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χριστίνα Ζαμπουλάκη

Το D6:EU, ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) με έδρα την Κύπρο, ο οποίος λειτουργεί ως πολιτιστικός φορέας για την ανάπτυξη ευκαιριών για καλλιτέχνες και πολιτιστικές συνεργασίες, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MATCH (Mediterranean as the Climate Hotspot), σας προσκαλεί στην τελική έκθεση MATCH, που ανοίγει την Παρασκευή 25 Απριλίου 2026 στο Gardens of the Future.

Εταίροι έργου: Mapa das Ideias (PT), D6:EU (CY), National Technical University of Athens (GR), BJCEM – Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BE), La Friche la Belle de Mai (FR)

Τοπικός εταίρος στη Λευκωσία: Gardens of the Future

Συγχρηματοδότηση: Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου (CY) και Creative Europe - Culture and Creativity

Caterina Miralles

Πληροφορίες

Διάρκεια: 25 Απριλίου - 28 Μαΐου 2026 (κάθε Πέμπτη 10:00 - 17:00 κατόπιν ραντεβού στο virginia@d6.eu)

