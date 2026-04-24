Liquid Histories: Μια διεπιστημονική συζήτηση για τις ιστορίες του νερού στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 24.04.2026 15:08

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC) παρουσιάζει τη συζήτηση Liquid Histories, μια διεπιστημονική συνάντηση που εξερευνά τις πολυεπίπεδες ιστορίες του νερού στην Κύπρο και τον ρόλο του στη διαμόρφωση της μνήμης, της ταυτότητας και της αποικιακής εμπειρίας.

Η συζήτηση φέρνει σε διάλογο προσεγγίσεις από την ιστορία της τέχνης, την αρχιτεκτονική, καθώς και την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία. Εστιάζει στην οπτική κουλτούρα του ύστερου 19ου αιώνα σε συνάρτηση με επίσημα αρχεία του 20ού αιώνα, αναδεικνύοντας παράλληλα λιγότερο ορατές, προσωπικές αφηγήσεις που αμφισβητούν τις κυρίαρχες ιστορικές αφηγήσεις.

Μέσα από τη συνύφανση αυτών των φωνών, το πάνελ προσεγγίζει το νερό όχι μόνο ως φυσικό στοιχείο και πόρο, αλλά και ως μέσο και αρχείο που «θυμάται» και διατηρεί εμπειρίες, μέσα από το οποίο συνεχίζουν να ρέουν αμφισβητούμενες ιστορίες και βιωμένες πραγματικότητες.

Συντονισμός

Δρ. Έλενα Στυλιανού

Διευθύντρια NiMAC

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ομιλητές/Ομιλήτριες

Δρ. Σταυρούλα Μιχαήλ

Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου & Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Thinking Like Water: Tracing the Contested History of Colonial Water Infrastructures in Cyprus

Δρ. Ευανθία (Εύη) Τσελίκα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Thinking towards a visual culture of water in the late 19th and early 20th centuries in colonial Cyprus

Δρ. Avi Betz-Heinemann

Πρόγραμμα «After Malaria», Πανεπιστήμιο Ελσίνκι

After Malaria: Pathology, Water, and Work

Δρ. Esra Plümer

Ανεξάρτητη ιστορικός τέχνης και συγγραφέας-ερευνήτρια

Groundwater, an arbitrary history

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σάββατο 25 Απριλίου 2026

11:00 – 12:30

NiMAC (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας)

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά