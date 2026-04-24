Με Φαραντούρη και Κατσαρή το καλλιτεχνικό πρόγραμμα Μαΐου - Ιουνίου 2026 της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 24.04.2026 18:00

Μεγάλες συνεργασίες και πολυδιάστατα προγράμματα σε μια δυναμική μουσική περίοδο για τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2026, σε σχεδιασμό του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή της, διεθνώς καταξιωμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη. Το μουσικόφιλο κοινό της Κύπρου μπορεί να προσβλέπει σε τέσσερα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και πολυδιάστατα προγράμματα.

Ξεχωρίζει η σύμπραξη με τη Μαρία Φαραντούρη, σε ένα αφιέρωμα στα διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία η εμβληματική ερμηνεύτρια έχει συνδέσει όσο λίγοι με την πορεία τους. Στα τέλη Μαΐου, η ορχήστρα περιοδεύει σε τρεις κοινότητες — Αγίους Τριμιθιάς, Επισκοπή Κουρίου και Τάλα — στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς.

Τον Ιούνιο, ξεχωρίζει η συνεργασία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, στην καταληκτική συναυλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος.

Η καλλιτεχνική περίοδος ολοκληρώνεται με μια εορταστική συναυλία, στην οποία συμπράττει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Κύπριος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής, ερμηνεύοντας απαιτητικά έργα του Franz Liszt. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο από δημοφιλείς συμφωνικούς χορούς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες — βαλς, πόλκες και εμβατήρια — που συνθέτουν ένα πολύχρωμο μουσικό πανόραμα.

Οι συναυλίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ

Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία

Ώρα έναρξης: 20:30

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο πολυδιάστατο έργο του Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, σε μια βραδιά υψηλής συγκινησιακής έντασης. Η Μαρία Φαραντούρη, η εμβληματική ερμηνεύτρια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, συμπράττει με την ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Με τη βαθιά εκφραστικότητα της φωνής της, η Φαραντούρη ερμηνεύει γνωστά τραγούδια του Θεοδωράκη, καθώς και επιλογές από τον κύκλο «Οδύσσεια» (2007, ποίηση: Κώστας Καρτελιάς), σε ενορχηστρώσεις των Αντώνη Σουσάμογλου και Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τη συμφωνική σουίτα-μπαλέτου «Το Καρναβάλι» (1953), ένα έργο με έντονο θεατρικό και εορταστικό χαρακτήρα, που αντλεί από τη δημιουργική αφομοίωση της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Orchestra 4All 3

Συναυλίες Κοινωνικής Προσφοράς

Άγιοι Τριμιθιάς – Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Επισκοπή Κουρίου – Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Τάλα – Παρασκευή 29 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου φέρνει τη μουσική της κοντά στο κοινό, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, εικόνες και συναισθήματα σε τρεις κοινότητες της Κύπρου. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Πέτρου Στυλιανού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Mozart, Mendelssohn, Bizet, Rossini και Schubert.

Είσοδος ελεύθερη.

25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος

Καταληκτική Συναυλία

Δελίκηπος – Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

The Olive Grove

Ώρα έναρξης: 20:30

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη μουσική συνάντηση, με σολίστ τους Boris Belkin (βιολί) και Finghin Collins (πιάνο), υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη.

Ο Κυπριανός Κατσαρής συναντά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Λευκωσία – Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Ώρα έναρξης: 20:30

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής συμπράττει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με έργα του Liszt, καθώς και μια επιλογή από αγαπημένους ευρωπαϊκούς συμφωνικούς χορούς.

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη Α: €30 / €25 και Ζώνη Β: €25 / €20

Προπώληση εισιτηρίων:

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, 22 410181)

Aπό την ιστοσελίδα cyso.interticket.com και 1,5 ώρα πριν την έναρξη.

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου www.cyso.org.cy info@cyso.org.cy, 22 463144