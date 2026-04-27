Επιστρέφει για 3η χρονιά το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (PIFF)

Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 09:42

Το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (PIFF) επιστρέφει για την 3η του έκδοση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8–10 Μαΐου 2026 του 2026 σε πέντε τοποθεσίες: Λεμεσό και Λευκωσία (Κύπρος), καθώς και Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ικαρία (Ελλάδα).

Ως μια αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία που λειτουργεί σε εθελοντική βάση, το PIFF συνεχίζει να δημιουργεί μια συλλογική κινηματογραφική εμπειρία που ξεπερνά την ιδέα των συνόρων, φέρνοντας τον παλαιστινιακό κινηματογράφο σε ένα όσο το δυνατόν πιο ποικιλόμορφο κοινό, μέσω δωρεάν προβολών.

Η φετινή διοργάνωση διαμορφώνεται γύρω από το ερώτημα:

«Πώς συντηρείται, μεταδίδεται και επιμένει η ζωή κάτω από συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να την εξαντλούν;»

Αντλώντας από το ποίημα «Διδάσκουμε ζωή, κύριε», η θεματική της φετινής έκδοσης πλαισιώνει τον κινηματογράφο ως έναν χώρο όπου η ζωή όχι μόνο αναπαρίσταται, αλλά μεταφέρεται, διαπραγματεύεται και μοιράζεται.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συγκεντρώνει μια επιλογή πρόσφατων παλαιστινιακών ταινιών που στοχάζονται πάνω στη ροή, τη μνήμη και την επιμονή της καθημερινής ζωής. Περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, καθώς και ντοκιμαντέρ, τα οποία αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της παλαιστινιακής εμπειρίας.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, το πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από προβολές που συνοδεύονται από συζητήσεις σε επιλεγμένες τοποθεσίες. Οι συζητήσεις αυτές στοχεύουν στο να ανοίξουν έναν χώρο συλλογικού αναστοχασμού γύρω από το τραύμα, τη μνήμη και τον ρόλο του κινηματογράφου στην κατανόηση των βιωμένων εμπειριών υπό συνθήκες κατοχής και πολέμου.

Παράλληλα, το φεστιβάλ επεκτείνεται πέρα από το βασικό πρόγραμμα μέσω μιας σειράς προφεστιβαλικών και παράλληλων εκδηλώσεων που οργανώνονται σε όλες τις συμμετέχουσες πόλεις από τις τοπικές συλλογικότητες. Αυτές περιλαμβάνουν συζητήσεις, προβολές και κοινοτικές συναντήσεις, δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο πριν από το φεστιβάλ.

Ένα από τα σημαντικά γεγονότα του παράλληλου προγράμματος είναι μια βραδιά ποίησης, που φέρνει κοντά το κείμενο, την ανάγνωση και την κοινωνική συνύπαρξη.

Επιμελητική Δήλωση

Το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου (PIFF) προσεγγίζει τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή αφήγησης, αλλά ως μια κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική πρακτική.

Σε συνθήκες όπου η ζωή διαταράσσεται συνεχώς, η συλλογική εμπειρία του να παρακολουθούμε, να ακούμε και να αναστοχαζόμαστε αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το να συναντιόμαστε γύρω από μια ταινία αποτελεί πράξη παρουσίας, επιμονής στην ορατότητα και δημιουργίας χώρου για αφηγήσεις που συχνά περιθωριοποιούνται ή καταστέλλονται.

Οι ταινίες του φετινού προγράμματος εστιάζουν στις υφές της καθημερινής ζωής, όπου χειρονομίες, ρουτίνες και σχέσεις επιμένουν παρά τη ρήξη. Προσκαλούν το κοινό να αναλογιστεί τι μεταφέρεται στο μέλλον, τι διατηρείται στη μνήμη και πώς η ζωή συνεχίζει να διαμορφώνεται και να μοιράζεται ανάμεσα στις γενιές.

Όλες οι προβολές είναι δωρεάν και ανοιχτές για το κοινό.

