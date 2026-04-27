«Ματωμένα Στέφανα» του Φ.Γ. Λόρκα για μία μόνο παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 15:33
«Ματωμένα Στέφανα» του Φ.Γ. Λόρκα για μία μόνο παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

H πλοκή του έργου μεταφέρεται σε ένα μεικτό χωριό της Κύπρου των αρχών της δεκαετίας του 1960, όπου ο έρωτας και ο θάνατος συναντούν την πολιτική και κοινωνική διαίρεση.

Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας φιλοξενεί για ένα μόνο βράδυ, στις 23 Μαΐου, την παραγωγή της ΕΘΑΛ, «Ματωμένα Στέφανα», μια διασκευή του «Bodas de Sangre» του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με έναν δικοινοτικό θίασο ηθοποιών. Η παραγωγή αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που ξεκίνησε με «Το Νησί» και εμβαθύνει στη θεματική της ΕΘΑΛ για το 2025-2026 «Γλώσσα, κοινότητες, επικοινωνία, διάλογος, πολυπολυτισμικότητα και συλλογική μνήμη». H πλοκή του έργου μεταφέρεται σε ένα μεικτό χωριό της Κύπρου των αρχών της δεκαετίας του 1960, όπου ο έρωτας και ο θάνατος συναντούν την πολιτική και κοινωνική διαίρεση. Μέσα από τον λόγο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, το έργο συνομιλεί με την ιστορία, τη μνήμη και τις πληγές του τόπου.

Η συγκεκριμένη διασκευή επιχειρεί να φωτίσει τη σύνθετη ταυτότητα της Κύπρου, σε μια εποχή που ο έρωτας, η τιμή και το αίμα αποκτούν τραγική επικαιρότητα. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή ηθοποιούς από τις δύο κοινότητες (ελληνοκυπριακή/ τουρκοκυπριακή), ικανούς να κινηθούν ανάμεσα στη ρεαλιστική και τη λυρική γραφή, να μεταφέρουν τη σύγκρουση μέσα από τη σωματικότητα, τη σιωπή και το τραγούδι.

Τα Ματωμένα Στέφανα δεν είναι απλώς μια κυπριακή εκδοχή του Λόρκα· είναι μια πράξη πολιτισμικής συμφιλίωσης. Μέσα από τον έρωτα και τον θάνατο, το έργο γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε δύο κοινότητες και δύο γλώσσες. Η Κυπριακή εκδοχή της τραγωδίας του Λόρκα αποτυπώνει το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν και οραματίζεται ένα μέλλον όπου, ίσως, τα «ματωμένα στέφανα» να ξαναγίνουν στεφάνια ειρήνης.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Φ. Γ. Λόρκα

Μετάφραση: Μαρίνα Δημητρίου

Διασκευή/Δραματουργική Επεξεργασία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος- Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική-στίχοι τραγουδιών/ ηχητικά τοπία: Χριστίνα Γεωργίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Στούντιο κινησιολογικής προετοιμασίας: Μαρί Dzaghigian Ιωάννου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννα Γεωργιάδου

Επί σκηνής: Cevahir Caşgir , Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Γιώργος Ευαγόρου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ραφαέλλα Καβάζη, Μαρία Κωνσταντίνου, Ανδρέας Λόντου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Ευαγγελία Ονουφρίου, Zehra Evliya, Izel Seylani, Δήμητρα Χατζηγιάννη.

Αυτοσχεδιασμοί-Μουσικοί επί σκηνής: Κωνσταντίνα Ξενοφώντος -Χαράλαμπος Παντελή

Μετάφραση κειμένου στην Τουρκική: Çağdaş Polili

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιάννου

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: ARTemis Graphics & Visual Communication

Επιμέλεια προγράμματος – Έρευνα: Γιάννα Γεωργιάδου

 

Πληροφορίες 

«Ματωμένα Στέφανα» από την ΕΘΑΛ

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 20.30

Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Διάρκεια: 110 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.

 

Κύριος Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού

Πάγιος Χορηγός: Δήμος Λεμεσού

Χορηγοί Επικοινωνίας: Love Fm 100.7, εφημερίδα Η Καθημερινή, ΡΙΚ

Στηρίζουν: Kανάλι 6, Black Lemon

