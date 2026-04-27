'Εκθεση αφιέρωμα στην τέχνη του Glyn Hughes στην Πάφο

Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 16:31

Η έκθεση «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes» προτείνει μια ουσιαστική και διεισδυτική προσέγγιση στο έργο ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη ενότητα έργων, παρουσιάζεται η εξέλιξη της εικαστικής γλώσσας του καλλιτέχνη, με κεντρικό άξονα την ανθρώπινη μορφή.

Η επιλογή της ανθρώπινης φιγούρας ως πυρήνα της έκθεσης, υπογραμμίζει τον βαθιά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου του Hughes. Οι μορφές του αποτυπώνουν στιγμές καθημερινότητας και βιώματα, αποκαλύπτοντας έναν δημιουργό που προσεγγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη με τρυφερότητα, ένταση και ουσιαστικό σεβασμό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσίαση έργων πιο προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Πρόκειται για δημιουργίες και σκίτσα που φωτίζουν λιγότερο γνωστές πτυχές της καλλιτεχνικής του παραγωγής, αναδεικνύοντας τόσο τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα του καλλιτέχνη όσο και τη βαθιά του προσήλωση στον άνθρωπο.

Παράλληλα, η έκθεση προβάλλει τη σημασία της ανθρώπινης μορφής ως διαχρονικής πηγής έμπνευσης στο έργο του Hughes, καταγράφοντας τη συνεχή του αναζήτηση γύρω από την απόδοση του σώματος και της ανθρώπινης παρουσίας. Η ζωγραφική για τον καλλιτέχνη λειτουργεί ως χώρος εμπειρίας, όπου η γραμμή και το χρώμα μετατρέπονται σε μέσα ερμηνείας της ίδιας της ζωής.

Η έκθεση αποτελεί ένα αφιέρωμα στο φιλελεύθερο πνεύμα του Hughes, εστιάζοντας στη λεπτότητα και τον δυναμισμό που συγκροτούν την ιδιαίτερη εικαστική του ταυτότητα. Ο επισκέπτης καλείται να βιώσει μια διπλή εμπειρία: αφενός μια προσωπική, σχεδόν βιωματική προσέγγιση στο έργο και τη σκέψη του δημιουργού και αφετέρου μια βαθύτερη κατανόηση της συμβολής του στη διαμόρφωση της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.

Η έκθεση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία και την εξέλιξη της εικαστικής δημιουργίας στην Κύπρο, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία γνωριμίας με το έργο ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον πολιτισμό του τόπου.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: 13/6/2026

Διάρκεια Έκθεσης: 15/6/2026 – 31/7/2026

Χώρος: Blue Iris Gallery Πάφος

‘Ωρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 10:00-13:00, 16:00-18:00 (με ραντεβού).

*Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα ενισχύσουν το ίδρυμα Glyn Hughes.