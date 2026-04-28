«Ο τόπος εν οι άνθρωποι»: Παρουσίαση Θεατρικών Εργαστηρίων στις Ορεινές Κοινότητες: Φοινί, Κυπερούντα και Λάνια

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 10:06

Με πρωτοβουλία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού Ορεινών περιοχών Τροόδους και τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων, από τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησαν ανοικτά θεατρικά εργαστήρια υπό τον τίτλο «Ο τόπος εν οι άνθρωποι», με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της μνήμης, της φαντασίας και της συλλογικής ταυτότητας, υπό την καθοδήγηση εμψυχωτών στις ορεινές κοινότητες Φοινί, Κυπερούντα και Λάνια.

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, αναπτύχθηκαν δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων του κάθε τόπου και, με τη δύναμη του θεάτρου, όλες οι γενιές ενώθηκαν με όρεξη και δημιουργικότητα, κατέγραψαν τις δικές τους μνήμες και ιστορίες και τώρα ετοιμάζονται να σας τις αφηγηθούν.

· Κυπερούντα: Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 19:30

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης-Κυπερούντας

Εμψυχώτρια: Μικαέλα Θεοδουλίδου

Ιστορίες από το Σανατόριο Κυπερούντας

Μύθοι και αλήθειες ενός τόπου φορτισμένου, ενός τόπου «μίασμα», αλλά και ανακούφισης και φροντίδας, πλέκονται σε μια ζωντανή αφήγηση. Πώς το τότε συναντά το τώρα και ανασαίνει ξανά; Οι μνήμες, οι φωνές και οι ψυχές του χθες αναδύονται στο σήμερα, αναζητώντας λύτρωση και γαλήνη.

Μια ζωντανή ανάμνηση, όπου το θέατρο γίνεται πράξη μνήμης και συλλογικής ανάσας! Ένα μοίρασμα που φέρνει τους ανθρώπους τούτου του τόπου πιο κοντά, εκφράζονται, ακούν και ακούγονται, αναδεικνύοντας αβίαστα την «ψυσιή» και την «λαλιά» της Κυπερούντας.

Ταυτότητα Παράστασης Εργαστηρίου Κυπερούντας

Συμμετέχοντες: Παναγιώτα Αλεξάνδρου, Αυγουστίνος Αριστείδου, Βαλεντίνα Ιωάννου, Γιώργος Μιχαήλ, Στέφανος Οδυσσέως, Φανή Παναγίδη, Αντρέας Παναγίδης, Νίκη Παμπακά, Στέλλα Παμπακά, Χριστάκης Πάτσαλος, Μαρία Πατσάλου, Χριστόφορος Παναγιώτου, Ευτυχία Παπαδοπούλου, Βικτώρια Πολυδώρου, Γιάννης Πολυκάρπου, Έλενα Τσαγγαρίδη, Ελένιος Χριστοδούλου, Θεοφανία Χριστοφίνα

· Λάνια: Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 17:00

Πλατεία Εκκλησίας

Η παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος διημέρου

«Δρομάκια και Αυλές της Λάνιας»

Εμψυχώτρια: Νικολέττα Προκοπίου

Στην πλατεία της Λάνιας, εκεί που ο τόπος συναντά τους ανθρώπους του από πάντα, θα μαζευτούμε να πούμε ιστορίες, να κοιτάξουμε στα μάτια το κοινό και να το αφήσουμε να δει το χωριό μέσα από τα δικά μας. Μια μικρή ξύλινη σκηνή και μια ομάδα παιδιών και ενηλίκων κατοίκων του χωριού, συναντούν έναν βασιλιά, ένα παιχνίδι, ένα ποτήρι κουμανταρία, έναν πίνακα και παλιές φωτογραφίες. Μικρές θεατρικές στιγμές που ανοίγουν πέρασμα στο παρελθόν και το παρόν της Λάνιας και των ανθρώπων της.

Ταυτότητα Παρουσίασης Εργαστηρίου Λάνιας

Συμμετέχουν: Καρολίνα Αυξεντίου, Αντρέας Δημητρίου, Παντελής Δημητρίου, Μαρία Κουτσίδου, Ορέστης Μενελάου, Φίλιππος Μενελάου, Παναγιώτης Παναγιώτου, Διώνη Στυλιανού, Νικόλας Χριστοδούλου, Ross Pays

Υποστήριξη Backstage: Έλενα Αντώρκα, Dawn-Louise Oldfield, Anne Pays, Κάτια Θεολόγου

Ο Πίνακας φιλοτεχνήθηκε από την Anne Pays.

Τα Τσιαττιστά είναι του κύριου Κόκου Αρμινιώτη.

· Φοινί: Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 15:30

Οίκημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Φοινιού

Εμψυχώτρια: Στέλλα Συμεού

Ο τόπος εν οι άνθρωποι. Σε μια εποχή που οι γενιές απομακρύνονται, εδώ συναντιούνται επί σκηνής άνθρωποι από τέσσερις γενιές, γεφυρώνοντας τη μνήμη με το μέλλον.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δύο ιστορίες: «Ποιος έκλεψε την Αφροδίτη;» και «Οι νέοι στο προσκήνιο».

Ταυτότητα Παρουσίασης Εργαστηρίου Φοινιού

Συγγραφή: Ιστορία Α’: Στέλλα Συμεού, Κωνσταντίνα Χαραλάμπους, Ιωάννα Παπαδοπούλου Ιστορία Β’: Κλερ Ρενό, Βινσάντ Βιλμινότ σε διασκευή Στέλλας Συμεού

Συμμετέχοντες: Γιώτα Αριστείδου, Νιόβη Αριστοκλέους, Αντρέας Γεωργίου, Ιωάννα Δημητρίου, Μαρίλια Ηλία, Ροδοθέα Ηλία, Νάγια Ιππεκή, Δέσποινα Μεταξά, Ευαγγελία Νικολάου, Νεόφυτος Παπανεοφύτου, Αθηνά Παπαχριστοδούλου, Στέλλα Συμεού, Κόκος Φωτίου, Βασιλική Χριστοδούλου

Κινηματογράφηση: Ευαγγελία Νικολάου

Το κοινό προσκαλείται να απολαύσει τις θεατρικές δράσεις των κοινοτήτων με ελεύθερη είσοδο