INTERIOR: Έθεση του Φάνου Κυριάκου στη γκαλερί Pylon Art & Culture

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 13:10

Η έκθεση παρουσιάζει ένα νέο σύνολο γλυπτικών έργων, το οποίο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο υλικό, στον χώρο και στην αντίληψη.

Το Pylon Art & Culture παρουσιάζει την έκθεση INTERIOR, με έργα του Φάνου Κυριάκου και σε επιμέλεια του Άκη Κόκκινου. Η έκθεση παρουσιάζει ένα νέο σύνολο γλυπτικών έργων, το οποίο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο υλικό, στον χώρο και στην αντίληψη. Χρησιμοποιώντας ξύλο, μέταλλο, καουτσούκ και γυαλί, ο Κυριάκου ανασυνθέτει καθημερινά υλικά σε ένα προσεκτικά διαμορφωμένο χωρικό περιβάλλον, όπου τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το κοινό. Μέσα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και ήπιες μεταμορφώσεις, τα έργα ενεργοποιούν έναν πιο αργό ρυθμό παρατήρησης και προσοχής.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Φάνος Κυριάκου

Ο Φάνος Κυριάκου είναι καλλιτέχνης με έδρα τη Λευκωσία. Αξιοποιώντας μέσα όπως η γλυπτική, το σχέδιο και το βίντεο, η πρακτική του συγκροτεί συναντήσεις που αναδιαμορφώνουν τις αυτονόητες αντιλήψεις για τις σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα, στην πληροφορία και στην κοινωνία. Χρησιμοποιώντας ευρεθείσες και κατασκευασμένες φόρμες, συνδυάζει βιομηχανικά και οργανικά στοιχεία για να δημιουργήσει χωρικές καταστάσεις που αναστοχάζονται τη χρήση, τη νοηματοδότηση και τη συλλογική εμπειρία. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Κύπρο και διεθνώς, ενώ επίσης ήταν μέλος της ομάδας που εκπροσώπησε τη χώρα στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας.

Άκης ΚόκκινοςΟ Άκης Κόκκινος είναι επιμελητής σύγχρονης τέχνης και ιδρυτής του DEO, του πρώτου οργανισμού σύγχρονης τέχνης στη Χίο. Έχει επιμεληθεί εκθέσεις και προγράμματα για σημαντικούς οργανισμούς, όπως η Συλλογή Ειρήνης Γ. Παναγοπούλου, το Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη, το Pylon Art & Culture, ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, το Gasworks, το Fundación Sandretto Re Rebaudengo και η Art Athina, μεταξύ άλλων. Ο Κοκκίνος έχει διακριθεί πολλάκις με διεθνή βραβεία, υποτροφίες και συμμετοχές σε προγράμματα φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων της υποτροφίας Fulbright στο Μουσείο Solomon R. Guggenheim (2024, Νέα Υόρκη), του SAHA Curatorial Residency με υποστήριξη του ARTWORKS (2023, Κωνσταντινούπολη) του fellowship του προγράμματος υποστήριξης καλλιτεχνών – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την ARTWORKS (2022, Αθήνα), του προγράμματος Young Curators Residency Program στο Fundación Sandretto Re Rebaudengo (2021, Μαδρίτη) και της επιχορήγησης «Develop Your Creative Practice» από το Arts Council England (2021, Λονδίνο). Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του (MA) στην Επιμέλεια Σύγχρονης Τέχνης στο Royal College of Art (2018–2020), με πλήρη χρηματοδότηση και διπλή υποτροφία από το ΝΕΟΝ και το Ίδρυμα Schilizzi Foundation, και την επιχορήγηση του RCA.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Pylon Art & Culture, Αθηνών 1Α, 3041 Λεμεσός

Διάρκεια: 9 Μαΐου – 27 Ιουνίου 2026

Εγκαίνια: 09 Μαΐου, 18:00–21:00

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη–Παρασκευή 17:00–20:00, Σάββατο 11:00–13:00

Στο πλαίσιο του Vima Art Fair, η έκθεση θα είναι επιπλέον ανοιχτή στις 15 - 17 Μαΐου, 11:00–18:00.