O «Οιδίποδας Τύραννος» σε σκηνοθεσία της Σοφίας Αντωνίου έρχεται στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 17:00

Μετά την επιτυχημένη πορεία της στην Αθήνα και τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών, η παράσταση “Οιδίποδας Τύραννος” σε σκηνοθεσία της Σοφίας Αντωνίου παρουσιάζεται στο Θέατρο Ριάλτο για δύο μόνο παραστάσεις, στις 12 και 13 Μαΐου 2026 στις 20:30, επί σκηνής.

Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση της τραγωδίας του Σοφοκλή σε μορφή μονολόγου, που μετατρέπει τον αρχαίο μύθο σε μια εσωτερική διαδρομή αναζήτησης ταυτότητας και αλήθειας. Ένας άνθρωπος κινείται μέσα σε έναν κόσμο ρευστό, αναμετριέται με το τραύμα και την καταγωγή του και επιχειρεί να κατανοήσει ποιος πραγματικά είναι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης, σε μια ερμηνεία που τιμήθηκε με το Βραβείο Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο στα Βραβεία “Κάρολος Κουν” 2024/25, τα οποία απονεμήθηκαν στο Θέατρο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» από τον Δήμο Αθηναίων και την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Γεννημένος στη Λεμεσό, ο ηθοποιός επιστρέφει με αυτή την παράσταση στον τόπο του, σε μια σχεδόν ποιητική συνθήκη που συνομιλεί με τον ίδιο τον μύθο. Ο Χαραλάμπους-Καζέπης συγκαταλέγεται στις πιο ολοκληρωμένες παρουσίες της νεότερης γενιάς ηθοποιών, συνδυάζοντας θεατρική εκπαίδευση, μουσική παιδεία και τεχνικές σπουδές. Είναι αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Νέου Ελληνικού Θεάτρου του Γιώργος Αρμένης, ενώ διαθέτει πτυχίο τραγουδιού από το Ελληνικό Ωδείο και σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς οργανισμούς όπως το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και τον ΘΟΚ, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και ως διδάσκων και σκηνοθέτης. Στον κινηματογράφο συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στην ταινία “El Greco” του Γιάννης Σμαραγδής.

Στον “Οιδίποδα Τύραννο”, αναλαμβάνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, ενσαρκώνοντας όλους τους χαρακτήρες της τραγωδίας και δημιουργώντας έναν ενιαίο, πολυεπίπεδο σκηνικό κόσμο. Η ερμηνεία του λειτουργεί ως αφήγηση και εξομολόγηση ταυτόχρονα, οδηγώντας τον θεατή σε μια εμπειρία έντονης εγγύτητας και συμμετοχής.

Η μουσική του Ecati και ο σκηνικός κόσμος της Μαριλένας Καλαϊτζαντωνάκη συνθέτουν ένα υποβλητικό περιβάλλον, όπου ο λόγος, το σώμα και ο ήχος συνυπάρχουν οργανικά, ενισχύοντας τη δραματική ένταση. Είναι μια παράσταση που επαναφέρει τον Οιδίποδα στο σήμερα ως μια ζωντανή, ανθρώπινη ιστορία για την αλήθεια, την ευθύνη και την ανάγκη να δούμε τον εαυτό μας καθαρά.

12 και 13 Μαΐου 2026 | 20:30 | Θέατρο Ριάλτο

Διάρκεια: 100 λεπτά

Εισιτήρια: € 20 / 18

Πληροφορίες: https://rialto.interticket.com/program/oidjipodjas-turannos-3365

Τηλ. κρατήσεων: 77 77 77 45 (Δευτ.–Παρ., 10:00–15:00)