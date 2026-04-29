«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»: Έκθεση χαρακτικής με έργα της συλλογής Αντρέα Νίκολας

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 11:42

Το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία φιλοξενεί έργα διαφόρων τεχνικών και μεθόδων μέσα από τα οποία προβάλλονται πόλεις της Μεσογείου και ιστορικά γεγονότα.

Μια νέα έκθεση στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία, με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», έρχεται να προβάλει τη χαρακτική τέχνη και ιστορικά γεγονότα στις χώρες της Μεσογείου. Η έκθεση, με επιλεγμένα έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας, εγκαινιάζεται την Τρίτη 5 Μαΐου, ώρα 19:00 και θα είναι ανοικτή μέχρι 25 Ιουλίου 2026.

Παρουσιάζονται έργα διαφόρων τεχνικών και μεθόδων μέσα από τα οποία προβάλλονται πόλεις της Μεσογείου και ιστορικά γεγονότα. Γράφει, μεταξύ άλλων, ο συλλέκτης Α. Νίκολας:

«Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωγραφικές και πολιτισμικές λεκάνες του κόσμου, λειτουργώντας όχι μόνο ως φυσικός σχηματισμός αλλά και ως γέφυρα μεταξύ ηπείρων. Από την αρχαιότητα υπήρξε κεντρικός άξονας εμπορίου και επικοινωνίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση ιδεών και τεχνογνωσίας. Παράλληλα, απετέλεσε διαχρονικό πεδίο συνάντησης πολιτισμών και ιστορικών εξελίξεων — ένα λίκνο πολιτισμού. Στον χώρο της αναπτύχθηκαν και αλληλοεπιδρούσαν μεγάλες θρησκείες, όπως ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ».

Στην επιλογή των έργων ο συλλέκτης Α. Νίκολας έδωσε προνομιακή θέση σε έργα που αφορούν την Κύπρο.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της μόνιμης προσπάθειας του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή να παρουσιάζει ποικιλία σημαντικών εκθέσεων, τόσο από την πλούσια συλλογή του, όσο και σε συνεργασία με σημαντικούς συλλέκτες. Από ιδιωτικές συλλογές προηγήθηκαν οι εκθέσεις: «Μάριος Πράσινος», από τη συλλογή Γιώργου Κωστόπουλου, και «Βάσω Κατράκη - Δημήτρης Αληθεινός», και οι τρεις από την Ελλάδα.

Η «Μεσόγειος» γεννήθηκε από την μακρόχρονη φιλία Χαμπή και Αντρέα Νίκολας και είναι κάτι καινούριο. Μας ταξιδεύει σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Σημαντική θα είναι η ξενάγηση από τον ίδιο το συλλέκτη το βραδύ των εγκαινίων.

Για την έκθεση, το Μουσείο εξέδωσε ειδικό κατάλογο με επιλεγμένα έργα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 5 Μαΐου μέχρι 25 Ιουλίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Σάββατο 10:00-13:30 & 17:00-19:00

Διεύθυνση: Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Οδός Αμμοχώστου 55-59, εντός των τειχών Λευκωσία

www.hambismuseum.cy