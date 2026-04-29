Tο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος γιορτάζει 25 χρόνια

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 15:16

Το φεστιβάλ επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών στη Μεσαιωνική Έπαυλη στα Κούκλια και στο The Olive Grove στον Δελίκηπο

Γιορτάζοντας 25 χρόνια παρουσίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός διεθνούς εμβέλειας, που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της Κύπρου. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, με εκατοντάδες συναυλίες και τη συμμετοχή αρκετών από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής μας, το Φεστιβάλ έχει διαμορφώσει μια αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική ταυτότητα, που χαρακτηρίζεται από συνέπεια οράματος και αταλάντευτη προσήλωση στο υψηλότερο επίπεδο ερμηνείας της μουσικής δωματίου.Το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα μουσικής δωματίου, που εκτείνεται από την μπαρόκ έως τη σύγχρονη εποχή, προβάλλοντας ορισμένα από τα πιο εμβληματικά έργα του ρεπερτορίου δίπλα σε λιγότερο γνωστές συνθέσεις. Κάθε συναυλία διαμορφώνει ένα αυτοτελές πρόγραμμα, προσφέροντας στο κοινό μια καθηλωτική και απαράμιλλη μουσική εμπειρία.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στην αποστολή του για κοινωνική προσφορά, εισάγοντας τον κόσμο της μουσικής δωματίου σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, και προσφέροντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες που μεταμορφώνουν τις ζωές πολλών μαθητών από ολόκληρη την Κύπρο.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Μεσαιωνική Έπαυλη των Κουκλιών – ένα αξιοσημείωτο δείγμα φραγκικής αρχιτεκτονικής και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σε μια τοποθεσία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητά του. Ο ιστορικός αυτός χώρος μεταμορφώνεται σε ένα περιβάλλον όπου η παράδοση έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιτεχνική δημιουργία. Η οικεία φύση της μουσικής δωματίου, καθώς ερμηνεύεται από ορισμένους από τους σπουδαιότερους μουσικούς στον κόσμο και εναρμονισμένη με τη μαγευτική ατμόσφαιρα του τοπίου, καθιστά το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος έναν αληθινό ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς ατζέντας της κλασικής μουσικής, και ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για όλους όσους το παρακολουθούν.

Η ΦΕΤΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Για την εορταστική 25η επέτειό του, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά εκτενές ρεπερτόριο της μουσικής δωματίου και όχι μόνο. Από τις 29 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει 20 από τους σημαντικότερους διεθνείς δεξιοτέχνες της εποχής μας για έξι συναυλίες μουσικής δωματίου στη Μεσαιωνική Έπαυλη των Κουκλιών, και θα κορυφωθεί με μια εντυπωσιακή ορχηστική συναυλία στις 6 Ιουνίου στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, The Olive Grove, παρουσιάζοντας δύο από τους σολίστες του Φεστιβάλ σε ένα μουσικό συναπάντημα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοσή του, το Φεστιβάλ διατηρεί έναν βασικό πυρήνα μουσικών που επιστρέφουν χρόνο με το χρόνο για να πλαισιωθούν από νέους προσκεκλημένους σολίστες, οι οποίοι εμφυσούν μια νέα οπτική σε κάθε συναυλία. Μεταξύ των καλλιτεχνών που κάνουν το ντεμπούτο τους στο Φεστιβάλ φέτος είναι ο βιολονίστας Anton Sorokow (Άντον Σοροκόφ) – καταξιωμένος σολίστ και, επί δύο δεκαετίες, πρώτος εξάρχων της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης, ο τσελίστας Claudio Bohórquez (Κλαούντιο Μποχόρκες) – νικητής των Διαγωνισμών της Γενεύης, Ροστροπόβιτς και Πάμπλο Καζάλς και ένας από τους κορυφαίους τσελίστες της γενιάς του με έντονη διεθνή δραστηριότητα που εκτείνεται στις σημαντικότερες ορχήστρες και φεστιβάλ παγκοσμίως, καθώς και ο θρυλικός βιολονίστας Boris Belkin (Μπόρις Μπέλκιν) – ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της εποχής μας.

Το Φεστιβάλ θα υποδεχθεί επίσης την επιστροφή τριών υπέροχων ερμηνευτριών, όλες με σημαντική διεθνή πορεία: της τσελίστριας Jing Zhao (Τζινγκ Τζάο) – η οποία φημίζεται ανά το παγκόσμιο για τη βαθιά μουσικότητα και τη δεξιοτεχνία της, της βιολονίστριας Elly Suh (Έλυ Σου) – που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες νέες ερμηνεύτριες των έργων του Παγκανίνι και έχει κερδίσει πάνω από δέκα σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς, και, έπειτα από μία και πλέον δεκαετία, της βιολονίστριας και βιολίστριας Yura Lee (Γιούρα Λι) – πρώτης νικήτριας σε τέσσερις κατηγορίες στον περίβλεπτο Διαγωνισμό ARD, η οποία αποτελεί μια από τις ελάχιστες βιρτουόζους στον κόσμο που χειρίζονται εξίσου δεξιοτεχνικά το βιολί αλλά και τη βιόλα με διεθνή σταδιοδρομία για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτείται από μια εντυπωσιακή έλευση καλλιτεχνών που πρωτοεμφανίζονται στη σκηνή του Φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων ο Βενετός πιανίστας Pietro De Maria (Πιέτρο ντε Μαρία) – που έγινε γνωστός όταν κέρδισε τον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Άλφρεντ Κορτώ σε ηλικία μόλις δεκατριών ετών και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον καταξιωμένους πιανίστες της γενιάς του, καθώς και ο εξαίρετος Ιρλανδός πιανίστας Finghin Collins (Φίνγκιν Κόλινς) – που αναδείχθηκε στο διεθνές στερέωμα όταν κέρδισε τον Διαγωνισμό Κλάρα Χάσκιλ το 1999 και έκτοτε έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία ως μία από τις διαπρεπείς μουσικές προσωπικότητες της πατρίδας του. Μαζί τους εμφανίζεται και ο υπέροχος νεαρός Κύπριος πιανίστας Χρήστος Φούντος – ο οποίος έχει ήδη διαμορφώσει έντονη παρουσία τόσο ως σολίστ όσο και ως μουσικός δωματίου, έχοντας προσφάτως βραβευτεί στον σπουδαίο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Μπουζόνι.

Ένας ακόμη λαμπρός Κύπριος καλλιτέχνης που επιστρέφει στο Φεστιβάλ είναι ο Μαυρουδής Τρούλλος –καθιερωμένος πια ως ένας από τους πλέον εξέχοντες φαγκοτίστες της γενιάς του, ο οποίος έχει επαινεθεί από τον τύπο ως «μουσικός με μεγάλη ευαισθησία». Το Φεστιβάλ καλωσορίζει επίσης ξανά τον Niek de Groot (Νικ ντε Γκρουτ) – έναν από τους πιο επιφανείς κοντραμπασίστες στον κόσμο, γνωστό για τη στενή συνεργασία του με συνθέτες όπως οι Κούρταγκ, Στοκχάουζεν και Γκουμπαϊντουλίνα, και τον Enrico Pace (Ενρίκο Πάτσε) – έναν πιανίστα που είναι διαρκώς περιζήτητος τόσο ως σολίστ όσο και ως μουσικός δωματίου, με ερμηνείες που έχουν επευφημηθεί ως «ευέλικτες, γεμάτες χαρακτήρα και ευαισθησία».

Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος θα υποδεχθεί επίσης για πρώτη φορά τη Sharon Kam (Σάρον Καμ) – η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες κλαρινετίστριες της εποχής μας και έχει χαρακτηρισθεί από τον τύπο ως «μια ιδιαίτερα ευφάνταστη και ξεχωριστή καλλιτέχνις», τον συναρπαστικό κορνίστα Ben Goldscheider (Μπεν Γκολντσάιντερ) – Κορυφαίο Κόρνο της Ορχήστρας Δυτικοανατολικού Ντιβάν, και τη μαγευτική σοπράνο Anush Hovhannisyan (Ανούς Χοβανισιάν) – μια συγκλονιστική ερμηνεύτρια πολυσχιδούς ρεπερτορίου και πρωταγωνιστικών ρόλων στις σημαντικότερες λυρικές σκηνές της Ευρώπης για πάνω από μια δεκαετία.»Εξίσου σπουδαίοι είναι και οι εξαίρετοι σολίστες που αποτελούν τον βασικό πυλώνα και τον καλλιτεχνικό πυρήνα του Φεστιβάλ κάθε χρόνο: ο σπουδαίος Πρώτος Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής του Βερολίνου Daishin Kashimoto (Νταϊσίν Κασιμότο), ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, βιολοντσελίστας Alexander Chaushian (Αλεξάντερ Τσαουσιάν) – ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους εξοχότερους τσελίστες της γενιάς του, η ταλαντούχα Ιταλίδα βιολονίστρια Fabiana D'Auria (Φαμπιάνα Ντ’Αούρια), καθώς και οι εκπληκτικοί βιολίστες Diemut Poppen (Ντίμουτ Πόπεν) και Samuel Barsegian (Σάμιουελ Μπαρσεγκιάν).

Έπειτα από τις συναυλίες μουσικής δωματίου στα Κούκλια, το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με μια εορταστική συναυλία στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, The Olive Grove στον Δελίκηπο, όπου ο βιολονίστας Boris Belkin και ο πιανίστας Finghin Collins θα συμπράξουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου – τα φετινά εν διαμονή σύνολα του Φεστιβάλ – σε μια κοινή εμφάνιση υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:

Πιάνο: Finghin Collins, Pietro De Maria, Enrico Pace, Χρήστος Φούντος

Βιολί: Boris Belkin, Anton Sorokow, Yura Lee, Daishin Kashimoto, Elly Suh, Fabiana D’Auria

Βιόλα: Yura Lee, Diemut Poppen, Samuel Barsegian,

Βιολοντσέλο: Claudio Bohórquez, Jing Zhao, Alexander Chaushian Κοντραμπάσο: Niek de Groot

Κλαρινέτο: Sharon Kam

Φαγκότο: Μαυρουδής Τρούλος

Κόρνο: Ben Goldscheider

Σοπράνο: Anush Hovhannisyan

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου & Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου

Μαέστρος: Γιώργος Κουντούρης ΠΟΥ & ΠΟΤΕ:

29 Μαΐου – 4 Ιουνίου @ Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια: Έξι συναυλίες με 20 διεθνούς φήμης σολίστες, σε ένα εντυπωσιακό εύρος ρεπερτορίου μουσικής δωματίου

6 June @ The Olive Grove, Δελίκηπος: Συναυλία–γκαλά με δύο από τους σολίστες του Φεστιβάλ σε ένα μουσικό συναπάντημα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου!

*Οι συναυλίες αρχίζουν στις 8.30μμ

ΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια

Η Μεσαιωνική Έπαυλη των Κουκλιών αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία Φράγκικης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Το κτίριο επίσης στεγάζει ένα αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο καταγράφει την πλούσια ιστορία της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή από το 2800 π.Χ. Η Μεσαιωνική Έπαυλη είναι μέρος του προγράμματος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Παλαίπαφος ή Παλιά Πάφος ήταν πόλη και βασίλειο της Κύπρου και συνάμα ένα από τα πιο σημαντικά σημεία λατρείας στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Φιλοξενούσε το περίφημο ιερό της Αφροδίτης, τα ερείπια του οποίου χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος, η Μεσαιωνική Έπαυλη μεταμορφώνεται ειδικά σε μια ατμοσφαιρική αίθουσα μουσικής δωματίου για μια σειρά απαράμιλλων συναυλιών.

The Olive Grove, Δελίκηπος

Το Olive Grove αποτελεί το θερινό σπίτι του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος για υπαίθριες συναυλίες. Αυτός ο ασύλληπτης ομορφιάς χώρος, βρίσκεται εντός ενός αρχαίου ελαιώνα 800 ετών, και περιβάλλεται από ένα πευκοδάσος δίπλα από προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Εύκολα προσβάσιμο από όλες τις μεγάλες πόλεις και μόλις 25 λεπτά μακριά από το αεροδρόμιο Λάρνακας, ο παραμυθένιος ελαιώνας, με τα υδάτινα στοιχεία του και τον αφοπλιστικά ατμοσφαιρικό φωτισμό του, αποτελεί ένα ειδυλλιακό τοπίο που συνενώνει το ζεν με τον Μεσογειακό νατουραλισμό. Κάθε καλοκαίρι, το The Olive Grove φιλοξενεί συναυλίες με κορυφαίους σολίστες και σύνολα μουσικής, και έχει καταστεί ένας μοναδικά περιζήτητος χώρος με καλλιτέχνες και κοινό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Παρασκευή 29 Μαΐου – Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν: Σεπτέτο σε Μι-ύφεση μείζονα, Έργο 20 (1800)

Sharon Kam (κλαρινέτο), Ben Goldscheider (κόρνο), Μαυρουδής Τρούλλος (φαγκότο), Daishin Kashimoto (βιολί), Diemut Poppen (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο), Niek de Groot (κοντραμπάσο)

Σεργκέι Ραχμάνινοφ: 6 Morceaux Έργο 11 για Πιάνο Τέσσερα Χέρια (1894)

Enrico Pace (πιάνο) & Pietro De Maria (πιάνο)

Ρόμπερτ Σούμαν: Κουιντέτο με Πιάνο σε Μι-ύφεση μείζονα, Έργο 44 (1842)

Pietro De Maria (πιάνο), Anton Sorokow (βιολί), Elly Suh (βιολί), Yura Lee (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Σάββατο 30 Μαΐου – Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ: Τρίο Κέγκελστατ, K.498 σε Μι-ύφεση μείζονα (1786)

Sharon Kam (κλαρινέτο), Diemut Poppen (βιόλα), Pietro De Maria (πιάνο)

Φρανκ Μπριτζ: Φαντασία για Κουαρτέτο με Πιάνο, H.94 (1910) Enrico Pace (πιάνο)

Yura Lee (βιολί), Diemut Poppen (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Φέλιξ Μέντελσον: Τρίο για Πιάνο Αρ.2 σε Ντο ελάσσονα, Έργο 66 (1845)

Enrico Pace (πιάνο), Anton Sorokow (βιολί), Claudio Bohórquez (βιολοντσέλο)

Ρόμπερτ Σούμαν: Adagio & Allegro για Κόρνο & Πιάνο, Έργο 70 (1849)

Ben Goldscheider (κόρνο) & Enrico Pace (πιάνο) Σεργκέι Τανιέγεφ: Κουιντέτο με Πιάνο σε Σολ ελάσσονα, Έργο 30 (1911) Pietro De Maria (πιάνο), Anton Sorokow (βιολί), Daishin Kashimoto (βιολί), Yura Lee (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Κυριακή 31 Μαΐου – Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια

Κόνραντιν Κρόιτσερ: Σεπτέτο σε Μι-ύφεση μείζονα, Έργο 62 (1822)

Sharon Kam (κλαρινέτο), Μαυρουδής Τρούλλος (φαγκότο), Ben Goldscheider (κόρνο), Elly Suh (βιολί), Samuel Barsegian (βιόλα), Claudio Bohórquez (βιολοντσέλο), Niek de Groot (κοντραμπάσο)

Αλφρέδο Ντ'Αμπρόζιο: Σουίτα Αρ.8 για Κουιντέτο Εγχόρδων (1900)

Daishin Kashimoto (βιολί), Fabiana D’Auria (βιολί), Samuel Barsegian (βιόλα), Claudio Bohórquez (βιολοντσέλο), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Γιοχάννες Μπραμς: Κουιντέτο Εγχόρδων Αρ.2 σε Σολ μείζονα, Έργο 111 (1890)

Daishin Kashimoto (βιολί), Elly Suh (βιολί), Yura Lee (βιόλα), Diemut Poppen (βιόλα), Claudio Bohórquez (βιολοντσέλο)

Τρίτη 2 Ιουνίου – Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια

Φραντς Σούμπερτ: Φαντασία σε Φα ελάσσονα, D.940 για Πιάνο Τέσσερα Χέρια (1828)

Χρήστος Φούντος (πιάνο) & Finghin Collins (πιάνο)

Αλεξάντερ Ζεμλίνσκι: Τρίο για Κλαρινέτο σε Ρε ελάσσονα, Έργο 3 (1896)

Sharon Kam (κλαρινέτο), Jing Zhao (βιολοντσέλο), Enrico Pace (πιάνο)

Σεργκέι Ραχμάνινοφ: Arion, Έργο 34 Αρ.5 / In My Garden at Night, Έργο 38 Αρ.1 / To Her, Έργο 38 Αρ.2 / The Ratcatcher, Έργο 38 Αρ.4 / Discord, Έργο 34 Αρ.13 (1912-16)

Anush Hovhannisyan (σοπράνο) & Χρήστος Φούντος (πιάνο)

Αντονίν Ντβόρζακ: Κουιντέτο για Πιάνο Αρ.2 σε Λα μείζονα, Έργο 81 (1887) Finghin Collins (πιάνο), Yura Lee (βιολί), Elly Suh (βιολί), Samuel Barsegian (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Τετάρτη 3 Ιουνίου – Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ: Κουιντέτο Εγχόρδων Αρ.3 σε Ντο μείζονα, K.515 (1787)

Anton Sorokow (βιολί), Fabiana D’Auria (βιολί), Diemut Poppen (βιόλα), Yura Lee (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Ρίχαρντ Στράους: Σεστέτο Εγχόρδων από Capriccio, Έργο 85 (1942)

Yura Lee (βιολί), Fabiana D’Auria (βιολί), Diemut Poppen (βιόλα), Samuel Barsegian (βιόλα), Jing Zhao (βιολοντσέλο), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Άντον Αρένσκι: Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ.2 σε Λα ελάσσονα, Έργο 35 (1894)

Samuel Barsegian (βιόλα), Jing Zhao (βιολοντσέλο), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο), Elly Suh (βιολί)

Γιόζεφ Σουκ: Κουαρτέτο για Πιάνο σε Λα ελάσσονα, Έργο 1 (1891)

Χρήστος Φούντος (πιάνο), Elly Suh (βιολί), Samuel Barsegian (βιόλα), Jing Zhao (βιολοντσέλο)

Πέμπτη 4 Ιουνίου – Μεσαιωνική Έπαυλη, Κούκλια

Φραντς Σούμπερτ: Τρίο για Πιάνο Αρ.2 σε Μι-ύφεση μείζονα, D.929 (1827)

Finghin Collins (πιάνο), Anton Sorokow (βιολί), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Καρλ Μαρία φον Βέμπερ: Κουαρτέτο για Πιάνο σε Σι-ύφεση μείζονα, Έργο 8 (1809)

Χρήστος Φούντος (πιάνο), Elly Suh (βιολί), Samuel Barsegian (βιόλα), Jing Zhao (βιολοντσέλο)

Φέλιξ Μέντελσον / Αρίμπερτ Ράιμαν: "...oder soll es Tod bedeuten?" (1996)

Anush Hovhannisyan (σοπράνο), Elly Suh (βιολί), Fabiana D’Auria (βιολί), Samuel Barsegian (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο)

Σάββατο 6 Ιουνίου – The Olive Grove, Δελίκηπος

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου & Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, Μαέστρος: Γιώργος Κουντούρης

Έντβαρντ Γκριγκ: Κοντσέρτο για Πιάνο σε Λα ελάσσονα, Έργο 16 (1868) , Σολίστ: Finghin Collins (πιάνο)

Μαξ Μπρουχ: Κοντσέρτο για Βιολί Αρ.1 σε Σολ ελάσσονα, Έργο 26 (1866), Σολίστ: Boris Belkin (βιολί)

Ντμίτρι Σοστακόβιτς: Εορταστική Εισαγωγή σε Λα μείζονα, Έργο 96 (1954)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Πληροφορίες: Ίδρυμα Τεχνών Φάρος www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 Εισιτήρια: SoldOut Tickets €25 / €20 (Συνταξιούχοι, Μαθητές, Φοιτητές / Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος)