Δέκα μέρες απομένουν για το 12ο Graphic Stories

Δημοσιεύθηκε 30.04.2026 13:13

Για τρεις ημέρες, η οπτική επικοινωνία γίνεται σημείο συνάντησης για δημιουργούς, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, φοιτητές και για κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τον πολιτισμό.

Το Graphic Stories επιστρέφει για 12η χρονιά, αυτή τη φορά στη Λάρνακα, στο Alexander College, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026.

Τι θα ζήσεις φέτος

Την Παρασκευή 8 Μαΐου θα παρακολουθήσεις 9 διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, με θεματικές γύρω από το design, την τυπογραφία, την καλλιγραφία, την τεχνητή νοημοσύνη, την πολιτική επικοινωνία, την κοστολόγηση, τη δημιουργική πρακτική και την προσωπική ανάπτυξη.

Την ίδια ημέρα θα ζήσεις την τελετή βράβευσης του διεθνούς διαγωνισμού αφίσας “Poetry Speaks Loud”, καθώς και τα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης αφίσας, με επιλεγμένα έργα από δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Η έκθεση είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό και θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου 2026.

Το Σαββατοκύριακο 9–10 Μαΐου μπορείς να συμμετάσχεις σε 3 πρακτικά εργαστήρια με περιορισμένο αριθμό θέσεων:

Μπάμπης Σχοινάς , Από το Μηδέν στην Επιτυχία: Η επιχειρηματική πλευρά του Design

, Από το Μηδέν στην Επιτυχία: Η επιχειρηματική πλευρά του Design Marina Pavlova , Blackletter Calligraphy για αρχάριους

, Blackletter Calligraphy για αρχάριους Λάκης Αργυρού, Ο ήχος της σιωπής: Ένα βιωματικό ταξίδι στην ποίηση της επικοινωνίας

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε

Απομένουν μόνο 10 μέρες για το 12ο Graphic Stories και οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες.

Έλα να εμπνευστείς, να γνωρίσεις ανθρώπους του δημιουργικού χώρου, να ανταλλάξεις ιδέες και να ζήσεις από κοντά μια εμπειρία αφιερωμένη στην οπτική επικοινωνία.

Πληροφορίες

Graphic Stories Cyprus

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 - 10 Μαΐου 2026

Τοποθεσία: Alexander College, Λάρνακα

Περισσότερες πληροφορίες: www.graphicstories.org