Μουσικός Περίπατος στη Βάβλα

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 13:10

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το γραφικό χωριό Βάβλα γεμίζει ήχους και μετατρέπεται σε μια ζωντανή μουσική σκηνή.

Με έναν χάρτη στα χέρια, οι επισκέπτες θα περιδιαβούν τα στενά σοκάκια της για να απολαύσουν έντεκα διαφορετικά σχήματα στις γωνιές, στις πλατείες και στις αυλές των σπιτιών των κατοίκων, που και φέτος ανοίγουν με χαρά τις πόρτες τους. Ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα φέρνει μαζί οικείες μελωδίες και πρωτότυπες συνθέσεις, ταξιδεύοντας το κοινό από τις παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου στη τζαζ και τη σόουλ, και από τη κλασική μουσική σε πειραματικά ηχοτοπία.

Θα εμφανιστούν οι:Alexa Michael, Ελεονώρα Ρούσσου & Οδυσσέας Τουμάζου, 'Επεα Πτερόεντα, Έν Φυῇ, Γιαν Βαν x Φώτης Σιώτας, Μιχάλης Σιαμμάς, Naz Atun, Παναγιώτης Λοίζου, Χρήστος Φούντος, DJ Vanesha, Ya Na Ma Na

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα υπάρχουν επιλογές street food, παζαράκι με τοπικά προϊόντα, καθώς και cocktails, μπύρες και κρασί.

Πληροφορίες

Σάββατο, 16 Μαΐου, 2026 17:30 - 00:00

Facebook event

Τηλ: +357 99941100, +357 96653002

Είσοδος ελεύθερηΔιοργάνωση: Σωματείο Ανάπτυξης Βάβλας

Χρηματοδοτούν: Δήμος Λευκάρων, Παραδεισιώτης Λτδ

Υποστηρίζουν: Δημοτικό Διαμέρισμα Βάβλας, Αγροτουριστικό κατάλυμα Our House-Βάβλα

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ

Αφίσα της Πόπης Πισσουρίου με έργο του Πασχάλη Αναστάση