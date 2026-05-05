Europe in Cinema: σειρά ταινιών συνεχίζεται με προβολή του Ινστιτούτου Γκαίτε

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 16:00

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο (eunic), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φίλων του Κινηματογράφου, παρουσιάζουν τη σειρά προβολών europe in cinema, μια ετήσια κινηματογραφική πρωτοβουλία αφιερωμένη στην πολυμορφία του ευρωπαϊκού σινεμά για το 2026.

Στο πλαίσιο της σειράς, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει την ταινία When Will It Be Again Like It Never Was Before στις 6 Μαΐου στο Πάνθεον.

Η σειρά περιλαμβάνει μια πλούσια επιλογή ευρωπαϊκών ταινιών που καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών. Από δυνατά δράματα έως ανάλαφρες κωμωδίες, το europe in cinema προσφέρει ένα πολυδιάστατο κινηματογραφικό ταξίδι, αναδεικνύοντας την πολιτισμική και κοινωνική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Οι ταινίες αγγίζουν θεματικές που εκτείνονται από ιστορικά γεγονότα μέχρι σύγχρονες κοινωνικές πραγματικότητες, φωτίζοντας τις ιδιαίτερες οπτικές των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει την ταινία When Will It Be Again Like It Never Was Before, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Sonja Heiss, βασισμένη στο αυτοβιογραφικό μπεστ σέλερ του Joachim Meyerhoff.

Μια αστεία και ταυτόχρονα βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες: ο Γιόαχιμ, ο μικρότερος γιος του διευθυντή ενός από τα μεγαλύτερα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Γερμανίας, μεγαλώνει μέσα στους χώρους του ιδρύματος, καθώς το οικογενειακό τους σπίτι βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του. Για εκείνον, οι ασθενείς αποτελούν μια άτυπη, αλλόκοτα τρυφερή οικογένεια.

Μια ταινία ενηλικίωσης και ταυτόχρονα ένας φόρος τιμής στον παραλογισμό και την παροδικότητα της ζωής.

When will it be again like it never was before

Κωμωδία | δράμα

Γερμανία, 2023

Διάρκεια: 116’

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 6 Μαΐου 2026, 20:30

Τοποθεσία: Πάνθεον, Διαγόρου 29, 1097 Λευκωσία

Γλώσσα: γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους

Είσοδος: ελεύθερη

+357 22 674606

kultur-nikosia@goethe.de

