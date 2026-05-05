Επιπλέον παραστάσεις για την παράσταση «GLASS. KILL. BLUEBEARD. IMP. »
Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 17:02
Ανακοινώνονται επιπλέον παραστάσεις, λόγω αυξημένης ζήτησης.

4 ιστορίες σε ένα κτίριο στην παλιά πόλη 

ένα κορίτσι από γυαλί 

θεοί και άνθρωποι 

ο φίλος μας είναι κατα συρροή δολοφόνος 

το μυστικό στο μπουκάλι 

 

Οι μύθοι επαναλαμβάνονται και εμείς είμαστε πάντα δημιουργοί και θύματα τους.  

 

Παίζουν (σε αλφαβητική σειρά):  

Θανάσης Γεωργίου 

Σοφία Καλλή 

Γιάννης Καραούλης 

Μυρτώ Κουγιάλη 

Ανδρέας Κούτσουμπας 

Αλέξανδρος Παρίσης 

Λένια Σορόκου 

Νιόβη Χαραλάμπους 

 

Μετάφραση -Γιάννης Καραούλης και Αθηνά Κάσιου 

Σκηνοθεσία - Αθηνά Κάσιου 

Σκηνικά και Κοστούμια - Λύδια Μανδρίδου  

Σχεδιασμός Φωτισμού - Καρολίνα Σπύρου 

Μουσική και Σχεδιασμός Ήχου - Della  

Κίνηση- Φώτης Νικολάου 

Βοηθός Σκηνοθέτιδας και Παραγωγής - Στέφανη Μουρούζη 

Βοηθός Σκηνής - Σωσάννα Τομάζου 

Γραφικά - Μύρια Κονναρή  

Φωτογραφία - Δημήτρης Λούτσιος 

Παραγωγή - OPEN ARTS 2026 

 

Ημερομηνίες και ώρες

  • 6.30μμ - 3/5 
  • 8.00μμ - 4/5,5/5,6/5,11/5,12/5,18/5,19/5,25/5,30/5,31/5  

Χώρος: Πλουτάρχου 11, Λευκωσία 1010 

Εισιτήρια - more.com 

Πληροφορίες - 96531522 

 

 

