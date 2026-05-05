Επιπλέον παραστάσεις για την παράσταση «GLASS. KILL. BLUEBEARD. IMP. »

4 ιστορίες σε ένα κτίριο στην παλιά πόλη
ένα κορίτσι από γυαλί
θεοί και άνθρωποι
ο φίλος μας είναι κατα συρροή δολοφόνος
το μυστικό στο μπουκάλι
Οι μύθοι επαναλαμβάνονται και εμείς είμαστε πάντα δημιουργοί και θύματα τους.
Παίζουν (σε αλφαβητική σειρά):
Θανάσης Γεωργίου
Σοφία Καλλή
Γιάννης Καραούλης
Μυρτώ Κουγιάλη
Ανδρέας Κούτσουμπας
Αλέξανδρος Παρίσης
Λένια Σορόκου
Νιόβη Χαραλάμπους
Μετάφραση -Γιάννης Καραούλης και Αθηνά Κάσιου
Σκηνοθεσία - Αθηνά Κάσιου
Σκηνικά και Κοστούμια - Λύδια Μανδρίδου
Σχεδιασμός Φωτισμού - Καρολίνα Σπύρου
Μουσική και Σχεδιασμός Ήχου - Della
Κίνηση- Φώτης Νικολάου
Βοηθός Σκηνοθέτιδας και Παραγωγής - Στέφανη Μουρούζη
Βοηθός Σκηνής - Σωσάννα Τομάζου
Γραφικά - Μύρια Κονναρή
Φωτογραφία - Δημήτρης Λούτσιος
Παραγωγή - OPEN ARTS 2026
Ημερομηνίες και ώρες
- 6.30μμ - 3/5
- 8.00μμ - 4/5,5/5,6/5,11/5,12/5,18/5,19/5,25/5,30/5,31/5
Χώρος: Πλουτάρχου 11, Λευκωσία 1010
Εισιτήρια - more.com
Πληροφορίες - 96531522