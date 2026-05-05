«Contemporary Art Under Pressure» στην Isnotgallery contemporary π

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 14:30

Η Isnotgallery contemporary παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Contemporary Art Under Pressure», μια έκθεση-θεσμό που εξελίσσεται διαχρονικά, με τον τίτλο της να μεταλλάσσεται σε άμεση συνάρτηση με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνουν πλέον την καθημερινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση, που θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 19:30, στον χώρο της Isnotgallery, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2008 με τον τίτλο «Cheap Art», αποτελώντας ένα αιχμηρό, σχεδόν ειρωνικό σχόλιο πάνω στο κλίμα οικονομικής ευφορίας της εποχής. Λίγο αργότερα, η παγκόσμια οικονομική κρίση —με αφετηρία τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα διαδοχικά οικονομικά κραχ, καθώς και την κατάρρευση τραπεζικών κολοσσών όπως η Lehman Brothers— ανέτρεψε δραματικά το κοινωνικό και οικονομικό τοπίο. Οι κοινωνίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με βαθιά αναταραχή, ενώ η Κύπρος οδηγήθηκε στο εξαναγκαστικό τραπεζικό κούρεμα του Μαρτίου του 2013.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η έκθεση μετονομάστηκε σε «Πλούσια Τέχνη σε Φτωχούς Καιρούς», τίτλος που αποτύπωνε εύστοχα τη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

Το 2021, έπειτα από επτά χρόνια και εν μέσω νέων, έντονων κοινωνικών προκλήσεων, η έκθεση εξελίχθηκε περαιτέρω σε «Πλούσια Τέχνη σε Δύσκολους Καιρούς».

Σήμερα, ύστερα από ακόμη πέντε χρόνια διαρκών ανακατατάξεων και πρωτόγνωρων καταστάσεων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, η έκθεση επαναπροσδιορίζεται ως «Contemporary Art Under Pressure». Οι εξελίξεις που βιώνει ο κόσμος - και ιδιαίτερα η περιοχή μας - δεν επιτρέπουν ουδετερότητα ή αδιαφορία. Η τέχνη βρίσκεται υπό πίεση, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ένα από τα πιο ουσιαστικά μέσα αντίστασης απέναντι στη βία και τη βαρβαρότητα.

Σε περιόδους κρίσης και πολέμου, η τέχνη οφείλει να αφυπνίζει, να ταράζει και να προκαλεί· όχι να καθησυχάζει. Να αντιστέκεται σε κάθε μορφή κατεστημένου που οδηγεί σε πνευματικό λήθαργο και κοινωνική απομόνωση. Το ισχυρότερο έργο τέχνης είναι εκείνο που εκφράζει, εμπνέει και θέτει ερωτήματα, εκείνο του οποίου η σιωπή αντηχεί εκκωφαντικά.

Η Isnotgallery, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη σε μια υπεύθυνη και ενεργή στάση απέναντι στα κοινωνικά δεδομένα, παρουσιάζει για ακόμη μία χρονιά έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών, με ανώτατη τιμή πώλησης τα €500.

Σε μια περίοδο προκλήσεων, η τέχνη καλείται να λειτουργήσει ως καταφύγιο, ως μέσο ενδυνάμωσης, αφύπνισης και ψυχολογικής στήριξης. Ένα εργαλείο αντίστασης που, με δύναμη και ευαισθησία, υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αποδομεί τη βία.

Εγκαίνια: Παρασκευή 08 Μαΐου,19:30

Διάρκεια έκθεσης: 08-20 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας :

Τέταρτη-Παρασκευή 10:30-12:30 & 15:30-18:00

Σάββατο / 10:00-14:00

www.Isnotgallery.com