Μουσικές του κόσμου στη Μεσαιωνική Αγρέπαυλη των Κουκλιών, στην Παλαίπαφο

Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 10:00

Το The Piano Tour, ο θεσμός του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde που ταξιδεύει τη μουσική παντού, θα βρεθεί σύντομα σε ένα ακόμη εμβληματικό, ιστορικό σημείο της Κύπρου, στην Παλαίπαφο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 19:30, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια ιδιαίτερη συναυλιακή εμπειρία στη Μεσαιωνική Αγρέπαυλη Κουκλιών, στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιπάφου, με το φωνητικό σύνολο Ars Nova.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Διαδρομές ανακάλυψης της παγκόσμιας κληρονομιάς της Κύπρου», που συνδιοργανώνονται από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Υφυπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων, της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων και της επετείου 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO.

Κύρια επιδίωξη των διοργανωτών είναι η ανάδειξη, μέσα από βιωματικές εμπειρίες, των χώρων που συνθέτουν την πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου, καλώντας το κοινό να ανακαλύψει μνημεία που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής συνέχειας του τόπου.

Η Πάφος αποτέλεσε την πρώτη κυπριακή εγγραφή στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1980. Η Παλαίπαφος, ειδικότερα, ήταν ο σπουδαιότερος τόπος λατρείας της θεάς Αφροδίτης στην αρχαιότητα, με κορυφαίο μνημείο το μεγαλιθικό τέμενος της Κύπριδας θεάς, το οποίο ανεγέρθηκε στις αρχές του 12ου π.Χ. Σε αυτό το ιστορικό τοπίο, ενταγμένη στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιπάφου, δεσπόζει σήμερα η Μεσαιωνική Αγρέπαυλη της βασιλικής οικογένειας των Λουζινιανών,

Το The Piano Tour, αποτελεί μια σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση που μεταφέρει τη μουσική πέρα από τα καθιερωμένα όρια της σκηνής. Με το πιάνο ως κεντρικό άξονα, η δράση ταξιδεύει σε χώρους με ιδιαίτερο συμβολισμό — από αεροδρόμια, ουρανοξύστες και αυτοκινητοδρόμους μέχρι αρχαιολογικούς χώρους — δημιουργώντας κάθε φορά ένα νέο, ζωντανό περιβάλλον ακρόασης. Μεταξύ άλλων, έχει παρουσιαστεί στη Χοιροκοιτία, στους Τάφους των Βασιλέων, στην Παναγία Αγγελόκτιστη και στην εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.

Στη συναυλία της Παλαιπάφου, το φωνητικό σύνολο Ars Nova, υπό τη διεύθυνση του Ιάκου Δημητρίου, συμπράττει με τον πιανίστα Πλωτίνο Μικρομάτη. Το ρεπερτόριο, με επίκεντρο τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική, επεκτείνεται σε τζαζ, gospel και μουσικές του κόσμου, προβάλλοντας τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει από έργα των Mozart, Brahms και Vivaldi έως τραγούδια των Michael Jackson, The Beatles και Coldplay, ενώ δεν λείπει και το κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι. Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη διαφορετικών εποχών και μουσικών ιδιωμάτων, η Ars Nova αναδεικνύει την πολυφωνία ως ζωντανή πράξη διαλόγου και πολιτιστικής συνύπαρξης.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση στη Μεσαιωνική Αγρέπαυλη των Κουκλιών αποτελεί το επιστέγασμα μιας επιτόπιας εμπειρίας στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιπάφου και στο Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που περιλαμβάνει ξενάγηση και εικαστικό εργαστήρι για παιδιά με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τη Φύση μέσα από Υφές», από την εικαστική θεραπεύτρια και εικαστικό Λένια Γμνηεωργίου. Μέσα από αυτή τη σύνθεση δράσεων, η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και επιδιώκει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη, συμμετοχική εμπειρία πολιτισμού.

Το The Piano Tour θα μεταδίδεται ζωντανά από τη σελίδα του Avantgarde στο Facebook (www.facebook.com/avantgarde.cultural.foundation) ενώ αργότερα θα βρίσκεται διαθέσιμο και στο YouTube (www.youtube.com/@avantgardeCF). Δείτε περισσότερα: www.unesco.org / Πληροφορίες: 22809810 / 22691122.