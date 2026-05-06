Εργαστήρια στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» από το ΜΙΤΟΣ στο Ξυδάδικο

Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 11:17

Το ΜΙΤΟΣ προσφέρει μια σειρά με 4 δωρεάν εργαστήρια, σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα εργαλεία τους και να εντάξουν την τέχνη ως κοινωνικό εργαλείο στην πρακτική τους, όπως καλλιτέχνες, εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες των τεχνών και της κοινωνίας.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο μονοετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» που εντάσσεται στην κατηγορία «Μικρές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (KA210-ADU)» και που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Πολωνικό οργανισμό Association for the Earth, με αφορμή μια σειρά από δωρεάν εργαστήρια.

Το «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση σε λιγότερο προνομιούχες ομάδες.

Μέσα από το έργο ενισχύονται οι δεξιότητες εκπαιδευτών ενηλίκων και αναπτύσσονται καινοτόμα εργαλεία και μέθοδοι για την ένταξη και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, εκπαιδεύονται γυναίκες από τις κοινότητες-στόχους ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσης και υποστήριξης. Το πρόγραμμα προωθεί την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό, ενώ ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών, την ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών.

Το ΜΙΤΟΣ προσφέρει μια σειρά με 4 δωρεάν εργαστήρια, σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα εργαλεία τους και να εντάξουν την τέχνη ως κοινωνικό εργαλείο στην πρακτική τους, όπως καλλιτέχνες, εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες των τεχνών και της κοινωνίας.

23.05

Η γραφή ως ενδυνάμωση με την Μαρία Ιωάννου

Σε αυτό το εργαστήριο δημιουργικής γραφής οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα εξασκηθούν σε ποικιλία ασκήσεων με στόχο την ενδυνάμωσή τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ένα λογοτεχνικό ταξίδι εντός και εκτός εαυτού, με αυτόματη γραφή, συνειδησιακή ροή, παιχνίδια ρόλων και άφθονο πειραματισμό.

24.05

Χαρτογραφώντας ταυτότητες και τόπους με την Έλενα Αγαθοκλέους

Το εργαστήρι αποτελεί μια βιωματική και ερευνητική διαδικασία που εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στο άτομο και τον χώρο που κατοικεί, διασχίζει, φαντάζεται και αφηγείται. Μέσα από προσωπικά αφηγήματα, μνήμες και εμπειρίες, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διερευνούν πώς συγκροτούν την ταυτότητά τους σε συνάρτηση με τον τόπο και πώς επιλέγουν να την αφηγηθούν.

31.05

Performance practice and body presence in space με την Αριάνα Μαρκουλίδου

Σε αυτό το εργαστήριο, θα εισαχθούν σωματικές πρακτικές που οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες μπορούν να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν στις δικές τους πρακτικές. Εστιάζοντας στο σώμα, την αυτοεπίγνωση και τη σχέση με τον χώρο, θα πραγματοποιηθούν ατομικές και ομαδικές διερευνήσεις που ενισχύουν την εκφραστικότητα και τη σωματική παρουσία.

07.06

Το βίωμα ως δραματοθεραπευτικό εργαλείο με την Kωνσταντίνα Peter

Βιωματικό εργαστήρι θεάτρου και δραματοθεραπείας που αξιοποιεί δημιουργικές ασκήσεις και συμβολικές αναπαραστάσεις ως εργαλεία αυτογνωσίας και εξέλιξης. Οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες εξερευνούν την ταυτότητά τους, εστιάζουν στο παρόν και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση με το παρελθόν, μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο έκφρασης και προσωπικής διερεύνησης.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, σειρά τοπικών εργαστηρίων, διακρατικές αποστολές και ανταλλαγές πρακτικών σε Κύπρο και Πολωνία, εργαστήρια στις τοπικές κοινότητες και δημιουργία tool kit με καλές πρακτικές.

Πληροφορίες

Ώρες εργαστηρίων: 10:00 – 15:00

Συμμετοχή: Δωρεάν | Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής για όλα ή σε κάποιο από τα εργαστήρια στο 97 879793 μέχρι τις 21 Μαΐου.

Θα προσφέρεται καφές και ελαφρύ γεύμα

Χώρος: Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός