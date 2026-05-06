Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοντέας, ο Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις» και η Νεολαία της Κοντέας προσκαλούν το κοινό στην έναρξη του 15ου κύκλου πολιτιστικών εκδηλώσεων της κοινότητας.
Η πρώτη εκδήλωση αρχίζει με την εισήγηση του Χαμπή: «Ο Σπανός και οι καλικάντζαροι εμπλουτισμένοι στις νέες εκδόσεις του Χαμπή»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026, στις20.00 στην αυλή του «Σπιτιού της Κοντέας»,
Πληροφορίες
Τοποθεσία: Σπίτι της Κοντέας [Οδός Πιαλέ Πασιά 92, στη Λάρνακα]
Προκράτηση θέσεων στο τηλέφωνο: 24 400920
Είσοδος ελεύθερη.