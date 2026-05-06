«Στο νησί του Αμρουμ»: Η επόμενη προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης Λεμεσού

Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 13:11

Με την προβολή της ταινίας «Στο Νησί του Άμρουμ» (Amrum) του κορυφαίου Φατίχ Ακίν, συνεχίζονται οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Λεμεσού τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026. Πρόκειται για παραγωγή του 2025, στην οποία ο βραβευμένος σκηνοθέτης υλοποιεί το προσωπικό όραμα και το σενάριο του μέντορά του, Χαρκ Μπομ, μεταφέροντάς μας στην παγωμένη Βόρεια Θάλασσα των τελευταίων ημερών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Πλοκή

Στην παγωμένη γερμανική Βόρεια Θάλασσα, στο νησί του Άμρουμ, μεγαλώνει ειδυλλιακά ο δωδεκάχρονος, κατάξανθος Νάνινγκ. Ο απόηχος του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φτάνει στο νησί, φέρνοντας μαζί τους πρώτους πρόσφυγες. Για να ευχαριστήσει τη μάνα του, που πενθεί τον θάνατο του Χίτλερ και του Τρίτου Ράιχ, ο Νάνινγκ αποφασίζει να της δωρίσει δυσεύρετα τρόφιμα, ανακαλύπτοντας άθελά του πτυχές του πολέμου και της οικογένειάς του που δεν είχε υποψιαστεί. Βασισμένη στις παιδικές αναμνήσεις του σεναριογράφου Χαρκ Μπομ στο νησί του Άμρουμ, η ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν μιλά για το τέλος της παιδικής αθωότητας αλλά και των ψευδαισθήσεων μιας ολόκληρής κοινωνίας.

«Το Αμρουμ είναι ένα μικρό, απομονωμένο νησάκι στη Γερμανία, στη Βόρεια θάλασσα. Βρίσκεται εκεί από πολύ παλιά, από τη νεολιθική εποχή, ήταν ένας από τους πρώτους τόπους που εποίκησαν οι Τεύτονες και μεγάλωσε γενιές φαλαινοθηρών. Είναι, θα λέγαμε, ένας τόπος αυθεντικά γερμανικός.

Εκεί, το 1945, στις τελευταίες ανάσες του Β’ Παγκόσμιου, μεγαλώνει ο 12χρονος Νάνινγκ, ένα αγγελικό, ξανθωπό αγόρι, σκανταλιάρικο αλλά και τρυφερό, που προσπαθεί στον μικρό χώρο που του έχει αποδοθεί, να μάθει τα μυστικά της φύσης, της ζωής και της κοινωνίας των ανθρώπων. Ο μπαμπάς του λείπει, η μαμά του τού εμφυσεί το εθνικό φρόνημα και θυμώνει όταν κάποιοι στραφούν κατά του καθεστώτος του Τρίτου Ράιχ, κλαίει γοερά με την είδηση του θανάτου του Φύρερ. Η τρελο-αγρότισσα Τέσα (η Νταϊάν Κρούγκερ, αγαπημένη του Ακίν ήδη από το «Μαζί ή Τίποτα» σ’ έναν μικρό αλλά καίριο ρόλο), φωνάζει μισόλογα για το τέλος του φρικτού και άδικου πολέμου, τα παιδιάκια από την Πολωνία που μόλις ήρθαν να εγκατασταθούν στο χωριό δείχνουν λιπόσαρκα και σκυθρωπά κι ο θαλασσοπόρος θείος έχει ιστορίες να πει για το παρελθόν και το παρόν της οικογένειας του Νάνινγκ. Ο μικρός, το μόνο που θέλει είναι να ευχαριστήσει τη μαμά του, αλλά μια φωτογραφία και σκόρπιες κουβέντες έχουν αρχίσει να τον υποψιάζουν ότι, ίσως, ο ναζισμός δεν είναι κάτι καλό.

Μια παιδική ταινία, για μικρούς και μεγάλους θεατές, κάνει ο Φατίχ Ακίν, σε εντελώς άλλο κλίμα αλλά με την ίδια τρυφερότητα που είχε εξασκήσει στο «Βερολίνο, Αντίο». Κι αν αυτή είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η αντιπαραβολή του τέλους του ναζισμού με τη σημερινή άνθισή του στη Γερμανία και ολόκληρο τον κόσμο. Με μια ηθική που φέρνει στο νου τη «Λευκή Κορδέλα» του Χάνεκε, ο Ακίν συνδέει την αθωότητα με το πρώτο βλέμμα μπροστά στο Κακό, τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο η διδασκαλία (και η Πίστη, ακόμα), της μάνας, της χώρας, της παράδοσης, μπορεί να διαμορφώσει μια συνείδηση πολύ νεαρή, ακόμα, για ν’ αντισταθεί.

Ταυτόχρονα, το «Στο Νησί του Αμρουμ» είναι ένα συναρπαστικό πείραμα. Το σενάριο είχε γράψει ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεωρητικός του κινηματογράφου, Χαρκ Μπομ, μέντορας του Ακίν, σταθερός συνεργάτης του Φασμπίντερ, εκείνου με τον οποίο τόσο συχνά συγκρίνεται το έργο του Ακίν. Ο Χαρκ Μπομπ, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν θα προλάβει να κάνει την ταινία, εμπιστεύτηκε το σενάριό του στον Φατίχ, ο οποίος μελέτησε, έψαξε, ανέλυσε τη σκέψη και την αισθητική του Χαρκ Μπομ ώστε η ταινία να μοιάζει με το όραμα του αρχικού δημιουργού της.

Λήδα Γαλανού: Ισορροπεί μαγευτικά ανάμεσα σε λυρικότητα και ρεαλισμό

Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλμ ανάμεσα στο παραμύθι, τη φαντασία, τη λαογραφία και την επιθετική πολιτική ματιά, με μια σκληρότητα γνώριμη στην παιδική ηλικία και τις παιδικές ταινίες, με μια προοδευτική εμβάθυνση στα πράγματα που κρατάει το ενδιαφέρον ολοζώντανο και μια εξαιρετική φωτογραφία του Καρλ Βάλτερ Λίντενλαουμπ, που ισορροπεί μαγευτικά ανάμεσα στη λυρικότητα και το ρεαλισμό. Κι όλ’ αυτά σε μια εύπεπτη, παρά τα τόσο δύσκολα ζητήματα που πραγματεύεται, συγκινητική ταινία – κι ο κόμπος δεν λέει να φύγει απ’ το στομάχι.» [Κριτική της Λήδας Γαλανού για το flix.gr].

Ταυτότητα ταινίας

Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Σενάριο: Χαρκ Μπομ, Φατίχ Ακίν

Φωτογραφία: Καρλ Βάλτερ Λίντενλαουπ

Μοντάζ: Αντριου Μπερντ Μουσική: Χάινμπαχ

Πρωταγωνιστούν:Γιάσπερ Μπίλερμπεκ, Νταϊάν Κρούγκερ, Ματίας Σβαϊγκχέφερ, Λόρα Τόνκε, Λίσα Χαγκμάιστερ, Κίαν Κόπκε, Λαρς Γιένσεν κ.ά.

Πληροφορίες

«Στο νησί του Αμρουμ»

Ημερομηνία: Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ώρα: 20.15

Τοποθεσία: Κινηματογράφος ΡΙΟ 3

Διάρκεια: 93 λεπτά Γλώσσα: Γερμανική με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους Υπότιτλοι: Ελληνικά Παραγωγή: Γερμανία, 2025, έγχρωμο