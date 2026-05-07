Καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί σε διάλογο για καλλιτεχνικές πρακτικές σε μουσεία-αρχεία και μετά-αποικιακές πρακτικές

Δημοσιεύθηκε 07.05.2026 12:00

Με δεδομένη την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν πολλαπλά μέσα για να αφηγηθούν ιστορίες, οι καλλιτέχνες επανεξετάζουν μουσειακές αφηγήσεις, επαναπλαισιώνουν τις διαδικασίες απόκτησης, επανακαθορίζουν προτεραιότητες και εμπλέκουν το ευρύ κοινό με το συνήθως περίπλοκο και ‘δύσκολο’ παρελθόν των μουσείων και αρχείων.

Το πρότζεκτ «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές και Αρχεία» ολοκληρώνει τον τωρινό κύκλο εκδηλώσεων του, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, με τη διοργάνωση μιας Πλατφόρμας Συζήτησης. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις καλλιτεχνικές πρακτικές σε μουσεία και αρχεία και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Πρόκειται για μια συνάντηση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών που δημιουργούν έργα σε μουσεία και αρχεία, που στόχο έχει να αναδείξει πώς καλλιτεχνικές πρακτικές έχουν ανοίξει νέους διαύλους στις δύσκολες συζητήσεις που συμβαίνουν σε πολλά μέρη του κόσμου σχετικά με την απο-αποικιοποίηση. Σε μια εποχή έντονης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και εθνοτικής πόλωσης, ασκούνται καινοφανείς πιέσεις τόσο προς τις/τους καλλιτέχνες όσο και προς τα μουσεία προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα εμπλοκής των κοινοτήτων στις αποφάσεις διαχείρισης, του ανήκειν, και των προνομίων που σχετίζονται με μουσειακούς και αρχειακούς χώρους και τις συλλογές τους. Τέτοιες συζητήσεις όχι μόνο ενισχύουν συνεχώς τα αιτήματα επαναπατρισμού αντικειμένων και απαιτούν ανάληψη ευθύνης για την αφαίρεση πολιτιστικών και φυσικών πόρων, αλλά έχουν επίσης διευρυνθεί ώστε να περιλάβουν θέματα φροντίδας και αποκατάστασης που σχετίζονται με τη μνήμη, την ταυτότητα και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Οι μετα-αποικιακές συνθήκες και συζητήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητικών και δημιουργικών διαδικασιών του πρότζεκτ «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές και Αρχεία». Διανύοντας τον τρίο χρόνο των δραστηριοτήτων του, η εκδήλωση πραγματοποιείται μετά τις παραστάσεις του πρότζεκτ που έγιναν στο Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία (2024) και στο Medelhavsmuseet, Στοκχόλμη (2026).

Η συζήτηση στοχεύει στο:

Να εξετάσει τις τρέχουσες δυνατότητες καλλιτεχνικών πρακτικών που αφορούν τέτοιους αποικιακούς θεσμούς όσον αφορά τα αιτήματα για ‘επανόρθωση’ και αποκατάσταση.

Να ξεκινήσει τη χαρτογράφηση καλλιτεχνικών πρακτικών που σχετίζονται με αποικιακές μουσειακές και αρχειακές συλλογές από την Κύπρο. Ως εκ τούτου, η παρούσα εκδήλωση υιοθετεί μια διαγενεακή προσέγγιση, επιχειρεί να καλύψει ένα εύρος καλλιτεχνικών πρακτικών και εστιάζει σε καλλιτέχνες των οποίων το έργο διαχρονικά εμπλέκεται με μουσεία και αρχεία.

Καλλιτέχνες/πρότζεκτ που συμμετέχουν: Αλεξία Αχιλλέως & Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές και Αρχεία» (Ελλάδα Ευαγγέλου & Δέσπω Πασιά), Μαρία Λοΐζίδου, Natis, PASHIAS, Μιχάλης Χαραλάμπους, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Heterotopia (Rebecca Shelley).

Πληροφορίες

«Καλλιτεχνικές Πρακτικές σε Μουσεία-Αρχεία: Μετα-Αποικιακές Προοπτικές» - Συζήτηση στο Κυπριακό Μουσείο

Ημερομηνία: Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 17.00-20.00

Χώρος: Κυπριακό Μουσείο

Γλώσσα: Αγγλικά

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.