Η Λεβέντειος Πινακοθήκη και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας γιορτάζουν τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Δημοσιεύθηκε 07.05.2026 15:15

Με το φετινό θέμα «Τα Μουσεία Ενώνουν τον Κόσμο», παρουσιάζοντας πλούσια προγράμματα δράσεων στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

Μέσα από δημιουργικές και βιωματικές εμπειρίες, τα δύο Μουσεία προσκαλούν και εμπλέκουν το κοινό όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων, προσφέροντας δράσεις ανοιχτές σε όλους. Σε απόσταση λίγων λεπτών μεταξύ τους στο κέντρο της Λευκωσίας, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία που ενώνει την Ευρωπαϊκή Ιστορία της Τέχνη με την της Ιστορία Λευκωσίας.

Ακολουθούν επιλεγμένες εκδηλώσεις, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Μουσείων:

Λεβέντειος Πινακοθήκη: @agleventisgallery | Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας: @leventismuseum

Για τους μικρούς μας φίλους

16.05.26 / 10:00–12:30 / «Τα Μουσεία αφηγούνται! Παιδιά εν δράσει σε δύο μουσεία» / Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εργαστήρι όπου η διαδρομή ξεκινά στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, στις Μεσαιωνικές Συλλογές του και ολοκληρώνεται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, με ένα δημιουργικό εργαστήρι εμπνευσμένο από το βιβλίο του εικαστικού «Το Βασιλόπουλλον της Βενεδιάς» / Για παιδιά ηλικίας 6–12 χρονών.Χώρος: Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας / Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22661475 | education@leventismuseum.org.cy

17.05.26 / 10:30–12:30 / «Δύο Κόσμοι, οι Ίδιοι» / Βιωματικό εργαστήρι, όπου τα παιδιά εξερευνούν τη διαφορετικότητα και δημιουργούν το δικό τους ‘one page zine’, εμπνευσμένο από τη δύναμη της Τέχνης να ενώνει. Με την καθοδήγηση της σκιτσογράφου Χλόη Φιν / Για παιδιά ηλικίας 6–11 χρονών.Χώρος: Λεβέντειος Πινακοθήκη / Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22 668838 | education@leventisgallery.org

Ειδικές ξεναγήσεις

16.05.26 / 10:00 και 27.05.26 / 18:00 / Ειδικές ξεναγήσεις στην προσωρινή έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά — Περίπλοκα — Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο» / Σημείωση: 16.05.26 – Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, κατόπιν δήλωσης / Χώρος: Λεβέντειος Πινακοθήκη / Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22 668838 | rsvp@leventisgallery.org

16.05.26 / 11:30 και 30.05.26 / 11:00 / Ειδικές ξεναγήσεις στη βραβευμένη με Europa Nostra Award έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» / Χώρος: Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας / Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22661475 | info@leventismuseum.org.cy

Στιγμιότυπο από τις ξεναγήσεις στην προσωρινή έκθεση της Λεβεντείου Πινακοθήκης «Χριστόφορος Σάββα: Απλά — Περίπλοκα — Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο»

Στιγμιότυπο από τις ξεναγήσεις της προσωρινής έκθεσης του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας «Sector 2: Λευκωσία»

Εκδηλώσεις δημιουργικές και αλλιώτικες στην Κύπρο και στο εξωτερικό

Λευκωσία

18.05.26 / 18:00 / «Drink & Draw: Επαναπροσδιορίζοντας τα κλασικά έργα», μια διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει περιήγηση, παιχνίδι αναζήτησης και δημιουργική έκφραση. Οι επισκέπτες μετατρέπονται από θεατές σε δημιουργούς, αναζητώντας πίνακες μέσα από postcard-γρίφους και δίνοντάς τους τη δική τους ερμηνεία. Σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών & Εικονογράφων Κύπρου (CAGDI) / Χώρος: Λεβέντειος Πινακοθήκη / Κρατήσεις απαραίτητες: +357 22 668838 | rsvp@leventisgallery.org

18.05.26 / 19:30–21:30 / «Jazz night στη Λεβέντειο Πινακοθήκη». Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο εστιατόριο Zest at Pinakothiki με την ερμηνεύτρια Charlotte Storer και τους μουσικούς της. Το εστιατόριο θα προσφέρει επιλογές φαγητού και ποτών. Σας προσφέρουμε το πρώτο ποτό δωρεάν με κάθε παραγγελία. / Χώρος: Λεβέντειος Πινακοθήκη, Zest at Pinakothiki / Είσοδος ελεύθερη / Για κρατήσεις: +357 22668820

Λεμεσός

15.05.2026 / 15:00–21:00, 16.05.2026 / 15:00–21:00 και 17.05.2026 / 12:00–19:00«1, 2, 3... Ζωγράφισε!» Μια επιλογή από πίνακες της Λεβεντείου Πινακοθήκης ταξιδεύει στο VIMA Art Fair και ζωντανεύει με νέα, συναρπαστικά και απρόσμενα χρώματα για μια μοναδική δημιουργική εμπειρία. Χώρος: VIMA Art Fair

Η δράση «1, 2, 3... Ζωγράφισε!» της Λεβεντείου Πινακοθήκης ταξιδεύει στo Vima Art Fair

Αθήνα

09.05.26, 16.05.26 και 23.05.26 / 11:15 / Ειδικές ξεναγήσεις στην παράλληλη έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας / Χώρος: Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων / Περισσότερες πληροφορίες: leventismuseum.org.cy

19.05.2026 / 20:00 / Θεατρικό αναλόγιο «Η άλλη εποχή» / Με αφορμή την έκθεση «Sector 2: Λευκωσία», το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και το Σπίτι της Κύπρου παρουσιάζουν θεατρικό αναλόγιο από το έργο της Μάγδα Κιτρομηλίδου. Χώρος: Σπίτι της Κύπρου / Περισσότερες πληροφορίες: leventismuseum.org.cy

Λονδίνο

07.05.26 / 10:00 / Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στο βασίλειο της αρχαίας Λήδρας!» Το Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, ταξιδεύει στο Λονδίνο, συγκεκριμένα στο St Cyprian’s Greek Orthodox Primary Academy.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στο βασίλειο της αρχαίας Λήδρας!» του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας ταξιδεύει στο Λονδίνο

Ανοιχτά μέχρι αργά

18.05.26 / 10:00–18:30 / Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας παραμένει ανοιχτό και τη Δευτέρα.

18.05.26 / 10:00–20:00 / Η Λεβέντειος Πινακοθήκη παραμένει ανοιχτή μέχρι αργά.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα δύο Μουσεία

Το πολυβραβευμένο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας λειτουργεί από το 1989, στην καρδιά της εντός των τειχών Λευκωσίας, στη Λαϊκή Γειτονιά και αφηγείται την ιστορία και την κοινωνική εξέλιξη της πρωτεύουσας μέσα από μοναδικά και σπάνια αντικείμενα. Βρίσκεται μόλις ένα λεπτό μακριά από την Πλατεία Ελευθερίας / Πληροφορίες: Τ.: +357 22661475 | Ε.: info@leventismuseum.org.cy | W.: leventismuseum.org.cy

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη, άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό το 2014 στο σύγχρονο και πολυσύχναστο κέντρο της πόλης και παρουσιάζει το μεγαλείο της ευρωπαϊκής τέχνης μέσα από τις τέσσερεις Συλλογές της. / Βρίσκεται μερικά μέτρα μακριά από την Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, στην οδό Αναστασίου Γ. Λεβέντη / Πληροφορίες: Τ.: +357 22668838 | Ε.: info@leventisgallery.org