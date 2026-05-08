«Ηχώ της Θάλασσας» | Ταξιδεύει σε Λευκωσία, Πάφο και Σαλαμιού

Δημοσιεύθηκε 08.05.2026 12:38

Ο κιθαρίστας, βαρύτονος και συνθέτης Σωτήρης Κασπαρίδης, μαζί με τη βιολονίστα Ειρήνη Λεώνη, παρουσιάζουν τη συναυλία, με τίτλο «Ηχώ της Θάλασσας», η οποία ταξιδεύει σε Λευκωσία, Πάφο και Σαλαμιού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα για σόλο κιθάρα, για κιθάρα και βιολί, καθώς και για κιθάρα και φωνή. Οι συνθέσεις, εμπνευσμένες από τη θάλασσα και την αγάπη, θα αποδωθούν μέσα από τον εκφραστικό διάλογο των μουσικών οργάνων και της φωνής.

Η θάλασσα μπορεί να εκφράσει μέσα από διάφορες καταστάσεις της όπως τρικυμία, παλίρροια, άμπωτη την αγάπη, έτσι οι συνθέσεις που θα παρουσιαστούν θα εκφράσουν συναισθήματα που βγαίνουν από καταστάσεις της θάλασσας και της αγάπης.

Θα εκτελεστούν συνθέσεις των Σωτήρη Κασπαρίδη, Γιώργου Χριστοφή, Αντιγόνης Κυριακίδου, Carlo Domeniconi και Takashi Yoshimatsu.

Σωτήρης Κασπαρίδης | Κιθαρίστας, συνθέτης, βαρύτονος

Ο Σωτήρης Κασπαρίδης γεννήθηκε στο Στρόβολο, Λευκωσία, Κύπρος και είναι κιθαρίστας, βαρύτονος, συνθέτης και καθηγητής μουσικής. Ξεκίνησε την κιθάρα στα οκτώ του χρόνια με καθηγήτριες την Ισμήνη Γιαννάκη και Ευτυχία Αγγελή. Σπούδασε στο University of Tennessee, Αμερική, στη Μουσική Ακαδημία ΑRΤΕ, Κύπρο και στο Middlesex University, Λονδίνο και απέκτησε τους εξής τίτλους: ΑΔΜ ΑRΤΕ, Κύπρος, BA Music και ΜΑ Music, Middlesex University Λονδίνο με ειδικότητα την κιθάρα και διεύθυνση χορωδίας. Σπούδασε κιθάρα με τους καθηγητές Mario Abril, USA, Δημήτρη Ρεγγίνο, Κύπρος, και Timothy Walker, Λονδίνο, όπως και διεύθυνση χορωδίας με καθηγητές τον Roland Carter, Rebecca St.Goar και Lee Harris, USA και ακόμα κλασσικό τραγούδι με την Rebecca St. Goar, USA και Svetlana Krasnova, Κύπρο με τίτλο Diploma ABRSM – Singing. Ακόμα σπούδασε Βυζαντινή μουσική με καθηγητή τον Χριστόδουλο Παπαστεφάνου με το ανάλογο πτυχίο. Σπούδασε σύνθεση με τους Mario Abril, Αμερική, Ανδρέα Μουστούκη, Κύπρος και François Evans, Λονδίνο. Κατά την διάρκεια των σπουδών του έκανε συναυλίες σε Αμερική, Κύπρο, Βουλγαρία και Αγγλία ως σολίστ και με άλλα σύνολα. Διεύθυνε κιθαριστικά σύνολα, χορωδίες και συμμετείχε σε παραστάσεις όπερας όπως Nosferatu. Συμμετείχε σε masterclasses για σόλο και έρευνα στην κιθάρα με τους Therese Saba, Ελευθερία Κοτζιά, Evgeni Fingelstein και άλλους. Από το 2007 διδάσκει κιθάρα, φωνητική και μουσική και εκτελεί σολιστικά κομμάτια, μουσική δωματίου και κλασσικά τραγούδια. Ακόμη ασχολείται με τη σύνθεση για σόλο κιθάρα, για σόλο φωνή, για διάφορα σύνολα και για άλλα όργανα. Έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από πενήντα συναυλίες για σόλο κιθάρα και σχήματα κιθάρας. Το 2017 συμμετείχε στη συναυλία «100 κιθάρες» και έκδοσε το βιβλίο “100 Σπουδές για μικρούς κιθαρίστες”. Το 2018 συμμετείχε ως καλεσμένος σολίστας στη συναυλία της Ορχήστρας Συναυλιών Λευκωσίας. Ακόμα, έχει εκδόσει δύο ψηφιακούς δίσκους: “Ατμόσφαιρες” για κιθάρα και βαρύτονο με δικούς του στίχους και μουσική, και “Tribute to Leo Brouwer” με συνθέσεις του Leo Brouwer για σόλο κιθάρα. Το 2026 παρουσιάστηκαν κομμάτια του για σόλο κιθάρα στην Αμερική.

Eιρήνη Λεώνη | Βιολί

Η Ειρήνη Λεώνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ξεκίνησε τις σπουδές της στο βιολί στην ηλικία των 5 της χρόνων και αποφοίτησε από το Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας με καθηγητή τον Βλαντισλάβ Χαλάψη στο βιολί και τον Δημήτρη Μακροπόδη στα θεωρητικά. Έχει παρακολουθήσει master classes με καθηγητές και σολίστ βιολιού διεθνούς φήμης όπως ο E.Grach, S.Kravtchenko, V.Ivanov, A.Revitch, O.Pons, αλλά και master class Μουσικής Δωματίου με τον Δ.Κίτσο. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές στο University of Nicosia, “Master of Music”, με καθηγήτρια την Janna Dimont. Έχει υπάρξει μέλος της “Camerata Junior” του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Δ.Σέμση, της “Bios Chamber Orchestra of Athens”, μέλος της TrakArt Foundation Pops Orchestra καθώς και έκτακτο μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου μέχρι το 2022. Σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια βιολιού σε μουσικές σχολές στη Λευκωσία και έχει συμμετάσχει σε συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πληροφορίες



Λευκωσία

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, 20.00

Τοποθεσία: Μουσική Ακαδημία ARTE [Αναστασίου Λεβέντη 34-36, 1097 Λευκωσία]

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνείστε: 99564405

Πάφος

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, 20.00

Τοποθεσία: Μουσική Ακαδημία Άσπας Βασιλείου [Θερμοπυλών 25, 8016, Πάφος]

Σαλαμιού

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, 20.00

Τοποθεσία: Οινοποιείο LAGRIA, Σαλαμιού

Για περισσότερες πληροφορίες: 99413898.