200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα τον Ιούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

200 κιθαριστές επί σκηνής πλαισιώνουν τη μοναδική φωνή της Γιώτας Νέγκα, σε ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει τις αυθεντικές μουσικές ρίζες με σύγχρονες εκφραστικές φόρμες. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει προσωπικές της επιτυχίες, αλλά και τραγούδια, σταθμούς της διαδρομής της, παρουσιασμένα μέσα από ενορχηστρώσεις που σέβονται την πρωτότυπη μουσική γραφή και ταυτόχρονα αναδεικνύουν μια φρέσκια, δημιουργική ματιά.
Με το χαρακτηριστικό της ηχόχρωμα, που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή και την παράδοση με τον σύγχρονο πειραματισμό, η Γιώτα Νέγκα συναντά την ενέργεια και το πάθος της Κιθαριστικής Ορχήστρας Κύπρου, σε μια σπάνια και δυναμική μουσική σύμπραξη. Συμμετέχει στο τραγούδι ο Πάρης Παράσχος.
Μια παραγωγή υψηλής καλλιτεχνικής αισθητικής, όπου η δύναμη της συλλογικότητας συναντά την προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της συναυλίας.
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αντώνης Κοΐζας
Διεύθυνση Ορχήστρας: Αντώνης Μυτακίδης
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
Ώρα: 20:30
Εισιτήρια: www.ticketmaster.cy & ACS Courier
Πληροφορίες: 99430654