Ξεναγήσεις, παραστάσεις και δραστηριότητες για παιδιά διοργανώνει ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου

Δημοσιεύθηκε 08.05.2026 13:46

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την Επιτροπή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, σε συνεργασία με το ICOM και το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Με ξεναγήσεις, δραστηριότητες για παιδιά, παραστάσεις και ελεύθερη είσοδο στα μουσεία, ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Τα μουσεία του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά για το κοινό από τις 9.00 μέχρι τις 21.00, φιλοξενώντας σειρά δράσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα και την ιστορική κληρονομιά της περιοχής.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις στα ελληνικά και αγγλικά, δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και η παράσταση «Μεσαιωνικά παραμύθια της Κύπρου που δράκους εις την Κύπρον άλλον τίποτε», με αφήγηση της Μαρίνας Κατσαρή και μουσική και ήχους από τον Βαγγέλη Γέττο.

Παράλληλα, στο Λαογραφικό Μουσείο Πέρα Χωρίου και Νήσου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει επιδείξεις παραδοσιακών επαγγελμάτων, προβολή ταινίας παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριότητες για παιδιά, ενώ στο Μουσείο Λιθογλυπτικής Τέχνης Λυμπιών θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις και παιδικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

