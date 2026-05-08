«The Corridor»: Η νέα χοροθεατρική παραγωγή του Φώτη Νικολάου για τρεις παραστάσεις στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 08.05.2026 17:10

Η χοροθεατρική παραγωγή «The Corridor», η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ , πριν τη μετάβασή της στην Αθήνα.

Το «The Corridor» είναι μια χοροθεατρική παράσταση που αρθρώνεται ως μια ποιητική, πολυφωνική σύνθεση γύρω από τις έννοιες του πένθους, της μνήμης, της αντίστασης και της ταυτότητας. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η καθολική εμπειρία του αποχαιρετισμού και της απώλειας καθώς και της ασφάλειας, της επιθυμίας και της ελευθερίας.

Ο «διάδρομος» λειτουργεί ως μεταφορά μιας πορείας ζωής: ένα σημείο μετάβασης, δοκιμασίας και μεταμόρφωσης, όπου το οικείο συνυπάρχει με το ανοίκειο, το τρυφερό με το απειλητικό. Ανάμεσα στην αρχή και το τέλος αναπτύσσεται ένας ρευστός ενδιάμεσος χώρος που συγκροτείται ως αρχιτεκτονική ενός εσωτερικού τοπίου: ένα καθαρτήριο, ένας ψυχικός λαβύρινθος, όπου οι φόβοι, οι αδυναμίες και οι προσδοκίες συνυπάρχουν.

Το έργο διερευνά ερωτήματα που αφορούν την απουσία και τη θλίψη, τον χρόνο, αλλά και τη δυνατότητα της τέχνης να υπερβαίνει το ατομικό βίωμα και να ανοίγεται σε συλλογικές ανησυχίες, μετατρέποντας έτσι τη σκηνή σε ένα κοινό πεδίο αντίστασης απέναντι στη βία.

Οι ερμηνευτές φέρουν στο σώμα τους τα ίχνη της μνήμης, αναμετρώνται με τα εσωτερικά τους όρια και ακολουθούν μια πορεία συνεχούς ανασύνθεσης.

Το «The Corridor» διαμορφώνεται ως ένας χώρος στοχασμού και εσωτερικής παρατήρησης που ενεργοποιεί τη μνήμη και το συναίσθημα και μετουσιώνεται σε μια βαθιά προσωπική εμπειρία: μια διαδρομή μέσα από την απώλεια, τη μεταμόρφωση και την υπαρξιακή μοναξιά – ένας δρόμος που, τελικά, ο καθένας καλείται να διασχίσει μόνος.

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων «Τερψιχόρη 2026» του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Παραστάσεις:

Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 | 21:00 | Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 | 18:30 | Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 | 21:00 | Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σύλληψη-Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Ερμηνευτές: Ναταλία Βαγενά, Αναστάσης Καραχανίδης, Αλέξανδρος Κυριαζής, Κατερίνα Λούρα, Μαρία Μανουκιάν, Chris Mills, Γιάννης Οικονομίδης, Μυριάνθη Παναγιώτου, Κατερίνα Τυλληρίδου, Κώστας Χαραλάμπους

Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι, Αλέξης Βαγιανός

Μουσική-Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Χριστοφίδης

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετινάρης

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος, Στέργιος Ντινόπουλος

Γραφικά: Μυρτώ Οικονομίδου

