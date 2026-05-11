«Orchestra 4All 3» | Συναυλίες κοινωνικής προσφοράς της Σ.Ο.Κ κάτω από τ'αστέρια

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 16:10

Αυτή την Άνοιξη, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου φέρνει τη μουσική της κοντά στον κόσμο σε τρία πανέμορφα ανοιχτά θέατρα σε τρεις επαρχίες. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου Κύπριου μαέστρου Πέτρου Στυλιανού, παρουσιάζει ένα φανταστικό πρόγραμμα από έργα, γεμάτα φωτεινή ενέργεια, εικόνες, ρυθμούς και συναισθήματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο γεμάτα φωτεινή διάθεση και σπιρτάδα έργα του Wolfgang Amadeus Mozart, καθώς και την εισαγωγή Εβρίδες του Felix Mendelssohn — μια εντυπωσιακή αποτύπωση της εμπειρίας ενός ταξιδιού στο αρχιπέλαγος των Εβρίδων, ενώ το κοινό θα ταξιδέψει μουσικά στην Ισπανία και την Ιταλία με την παθιασμένη Χαμπανέρα από την όπερα Κάρμεν του Georges Bizet, και τη συναρπαστική και κεφάτη εισαγωγή από την όπερα Η Ιταλίδα στο Αλγέρι του Gioachino Rossini.

Μη χάσετε αυτή την υπέροχη ευκαιρία να απολαύσετε μια μοναδικά όμορφη μουσική βραδιά κάτω από τον έναστρο ουρανό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Wolfgang Amadeus MOZART: Ντιβερτιμέντο σε Ρε μείζονα, K.136

​Wolfgang Amadeus MOZART: Μία μικρή νυχτερινή μουσική, K. 525, 1ο μέρος

​Felix MENDELSSOHN: Εισαγωγή Εβρίδες

​George BIZET: Σουίτα Κάρμεν αρ. 2, Χαμπανέρα

Gioachino ROSSINI: Εισαγωγή από την όπερα Η Ιταλίδα στο Αλγέρι

Franz SCHUBERT: Συμφωνία αρ. 1, 1ο μέρος

Πέτρος Στυλιανού, μουσική διεύθυνση

O Πέτρος Στυλιανού γεννήθηκε στη Λευκωσία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο βιολί (Θέμης Χριστοδούλου, Αλέξης Θεοφυλάκτου) και στα ανώτερα θεωρητικά, σπούδασε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Ελλάδος στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφοιτώντας με Άριστα και 1ο βραβείο καλύτερης επίδοσης. Παράλληλα, σπούδασε Διεύθυνση Ορχήστρας με τους Χρύσανθο Αλυσάφη και Παύλο Σεργίου. Ως μεταπτυχιακός υπότροφος του Ι.Κ.Υ., συνέχισε στο Κρατικό Κονσερβατόριο Ρίμσκυ-Κόρσακοβ της Αγίας Πετρούπολης, όπου ολοκλήρωσε σπουδές Διεύθυνσης Συμφωνικής και Οπερατικής Μουσικής με Άριστα και Ανώτατη Διάκριση.

Έχει διευθύνει πολυάριθμες συμφωνικές και οπερατικές παραγωγές με σημαντικά σύνολα, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου του Κονσερβατορίου Αγίας Πετρούπολης, η Neue Philharmonie Hamburg, η Συμφωνική Ορχήστρα του Κεμπέκ, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, οι Συμφωνικές Ορχήστρες Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. και άλλα σύνολα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το 2016 συνεργάζεται τακτικά με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου την οποία διευθύνει σε σειρές συναυλιών με νέους σολίστ, εκπαιδευτικές, οικογενειακές, συναυλίες κοινωνικής προσφοράς κ.α., ενώ διετέλεσε βοηθός Μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (2013–2020).

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή masterclasses με κορυφαίους αρχιμουσικούς και έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, εξασφαλίζοντας βραβεία και συνεργασίες, μεταξύ άλλων με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κεμπέκ.

Είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Μαέστρος του Sistema Cyprus και έχει διδάξει διεύθυνση οπερατικής και συμφωνικής μουσικής σε πανεπιστήμια της Κύπρου, Ελλάδας και Γερμανίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άγιοι Τριμιθιάς: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγίων Αναργύρων, 20:00

Επισκοπή Κουρίου: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 – Δημοτικό Αμφιθέατρο «Χριστοφής Αντωνίου», 20:00

Τάλα: Παρασκευή: 29 Μαΐου 2026 – Αμφιθέατρο Τάλας, 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Σε συνεργασία με το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων ΕΞΑΠΟΛΗΣ, τον Δήμο Κουρίου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Κωνσταντία Ηλία

στο 22 463135 ή στο c.elia@cyso.org.cy