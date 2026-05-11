«Η γοητεία του διηγήματος: Τεχνικές και μυστικά στο κέντρο» από το Βιβλιοτρόπιο

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 17:10

Το Βιβλιοτρόπιο έχει ετοιμάσει για το 2026 μία σειρά εκδηλώσεων με κεντρικό άξονα τη μικρή φόρμα, το διήγημα. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την αξία αλλά και τη γοητεία του διηγήματος ως μορφής λογοτεχνικής έκφρασης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μικρή έκταση, η πύκνωση, ο νοηματικός πλούτος και η αφηγηματική οικονομία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μικρή φόρμα, είναι ικανά να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τακτικών αναγνωστών, αλλά κυρίως να προσελκύσουν καινούργιους.

Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου εκδηλώσεων με κεντρική θεματική το διήγημα που είχε προγραμματιστεί τον περασμένο Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, με κύριο στόχο να φέρει σε επαφή τον αναγνώστη ή τον εν δυνάμει αναγνώστη με τη γοητεία του διηγήματος. Για το διήγημα ως λογοτεχνικό είδος, την ιστορική του εξέλιξη στον ελλαδικό χώρο, τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά, τα μυστικά και τις τεχνικές που το καθιστούν ένα μικρό σύμπαν εν εαυτώ, μια αυτάρκη, αυτογενή πραγματικότητα με αισθητικές απαιτήσεις θα συνομιλήσουν ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης – ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους διηγηματογράφους στον ελληνικό χώρο – και ο Γιάννης Μπασκόζος, συγγραφέας και διευθυντής του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ο Αναγνώστης».

Από τη συζήτηση, ωστόσο, δεν μπορούν να απουσιάζουν ερωτήματα που σχετίζονται με τον ρόλο που διαδραματίζει το διαδίκτυο στη διάδοση κειμένων μικρής φόρμας, όπως το διήγημα, συμβάλλοντας ενδεχομένως στην προσέγγιση αναγνωστών, αλλά και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο οι τεχνολογικές καινοτομίες της σύγχρονης εποχής επηρεάζουν τη λειτουργία της λογοτεχνίας στη σημερινή εποχή. Τη συζήτηση συντονίζει ο συγγραφέας Γιώργος Τριλλίδης.

Γιώργος Σκαμπαρδώνης – συγγραφέας

Γιάννης Μπασκόζος – συγγραφέας, διευθυντής του περιοδικού ο Αναγνώστης

Συντονισμός : Γιώργος Τριλλίδης

Λίγα λόγια για τους συμμετέχοντες

Γιώργος Σκαμπαρδώνης (Ελλάδα) – Συγγραφέας

Ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης έχει γράψει δώδεκα συλλογές διηγημάτων και επτά μυθιστορήματα. Το βιβλίο του Η Στενωπός των Υφασμάτων τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1993 και το Επί ψύλλου κρεμάμενος με το βραβείο του περιοδικού Διαβάζω το 2004. Τα μυθιστορήματά του Γερνάω επιτυχώς και Ουζερί Τσιτσάνης (νέα έκδοση από τις Εκδόσεις Πατάκη, 2013) ανέβηκαν θεατροποιημένα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, όπως και το Με τα παιδιά της πιάτσας (ένα παίγνιο με τον Νίκο Τσιφόρο), σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. Έγραψε το σενάριο της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος», σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, και τα κείμενα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Σαν τραγούδι μαγεμένο», που ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. Της ΕΡΤ-3, διηύθυνε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και τα περιοδικά Θ-97 (τιμήθηκε με το βραβείο «Ιπεκτσί»), Τάμαριξ, Χίλια Δέντρα, Πανσέληνος (έλαβε το ευρωπαϊκό βραβείο «European Newspaper Design Awards 2000») και Επιλογές της Κυριακάτικης Μακεδονίας. Συνεργάστηκε επί δύο χρόνια με την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 2010 τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση. Το 2012 έλαβε το βραβείο διηγήματος του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο του Περιπολών περί πολλών τυρβάζω (Εκδόσεις Πατάκη). Το 2014 κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων του Νοέμβριος (Εκδόσεις Πατάκη). Το Ουζερί Τσιτσάνης έγινε ταινία το 2015 από τον Μανούσο Μανουσάκη. Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του Υπουργός Νύχτας (2016), Τα δεδουλευμένα (συγκεντρωτικός τόμος διηγημάτων, 2016), Ντεπό (2017), συλλογή διηγημάτων για την οποία του απονεμήθηκε το βραβείο του περιοδικού Ο Αναγνώστης, Λεωφορείο. 19 στάσεις (2018), Casa Μπιάφρα (2019), Προσοχή: εποχιακή διέλευση βατράχων (2021), Ήλιος με ξιφολόγχες (2023) και Φάλτσα κεφαλής (2024).

Γιάννης Μπασκόζος (Ελλάδα) – συγγραφέας, διευθυντής του περιοδικού «Ο αναγνώστης»

Φοίτησε στη Γερμανική Σχολή και το Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών. Σπούδασε μαθηματικά στο ΕΚΠΑ. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον καθηγητή Μιχάλη Μερακλή και με θέμα «Πολιτιστικές τάσεις στην περίοδο 1974-1989». Εξέδωσε με τον ποιητή Κώστα Ριτσώνη το λογοτεχνικό περιοδικό Οι φίλοι. Από τον Δεκέμβριο του 2005 διεύθυνε το περιοδικό Διαβάζω. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στον τύπο (Εξπρές, Οικ.Ταχυδρόμος, Βήμα). Είναι αρχισυντάκτης της ετήσιας πολιτιστικής έκδοσης Επίλογος. Από το 2013 διευθύνει το ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο "Ο Αναγνώστης" [www.oanagnostis.gr].

Γιώργος Τριλλίδης (Κύπρος) - Συγγραφέας

Ο Γιώργος Τριλλίδης γεννήθηκε το 1976. Έχει δημοσιεύσει τρεις συλλογές διηγημάτων, μία συλλογή με μη-μυθοπλαστικά κείμενα και το θεατρικό έργο «Νίτσα». Ζει και εργάζεται στη Λευκωσία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε και που: Πέμπτη 19 Μαΐου 2026 στις 19:30, Ξυδάδικο, Λεμεσός

Κρατήσεις θέσεων στο 99 667599

Χορηγός : Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού

Υποστηρικτές : Βιβλιοπωλεία ΚΠ Κυριάκου, Wunderart Productions

