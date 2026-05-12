«ΙΧΝΗ»:Έκθεση της Δήμητρας Σάββα στη Γκαλερί Γκλόρια

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 17:10

Η Γκαλερί Γκλόρια παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Δήμητρας Σάββα με τίτλο «ΙΧΝΗ», μια ενότητα έργων που διερευνά εννοιολογικά τη βία ως ανθρώπινη και κοινωνική συνθήκη. Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά, κατασκευές, όπως και εγκαταστάσεις επιτοίχιες και δαπέδου, συγκροτώντας ένα πολυεπίπεδο εικαστικό περιβάλλον.

Τα έργα πραγματεύονται τη βία όχι ως στιγμιαίο γεγονός αλλά ως εμπειρία που εγγράφεται στο σώμα και τη μνήμη. Η αφήγηση δεν υιοθετεί επιθετικό τόνο· αντίθετα, μέσα από μια ποιητική προσέγγιση λειτουργεί ως φορέας συναισθημάτων θλίψης και μοναξιάς, προσκαλώντας τον θεατή σε εσωτερικό προβληματισμό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 19:30.

Την έκθεση θα προλογίσει ο γλύπτης Παναγιώτης Πασάντας. Το βράδυ των εγκαινίων (όπως και της λήξης) θα διεξαχθεί ποιητικό ηχοτοπιακό δρώμενο από τη Μαρία Κούβαρου, οι στίχοι της οποίας πλαισιώνουν τα έργα.

Θεματική της έκθεσης

Η βία, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, αποτελεί τον πυρήνα της εικαστικής αναζήτησης της δημιουργού. Τα έργα αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα που συχνά παραμένουν αθέατα.

Η καλλιτέχνις χρησιμοποιεί πηλό stoneware, χαρτοπηλό, σκουριασμένο σίδερο και λαμαρίνες, found objects και προθήκες plexiglass . Τα υλικά αντιπαρατίθενται αλλά και συνδιαλέγονται, δημιουργώντας εικόνες που υποδηλώνουν σκοτεινά και συχνά αποσιωπημένα συμβάντα. Στίχοι ποίησης της Μαρίας Κούβαρου συνοδεύουν τα έργα, εντείνοντας τη συναισθηματική εμπειρία και μετατρέποντας την περιήγηση σε ένα εσωτερικό ταξίδι. Ταυτόχρονα, τα αποτυπώματα των επισκεπτών, καταγεγραμμένα με χρωστική πάνω σε καραβόπανο, δημιουργούν μια συμμετοχική εγκατάσταση που ενισχύει την ταύτιση με το θέμα της έκθεσης.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα καίριο ερώτημα που απευθύνεται στον θεατή:

Έχω κακοποιηθεί ή έχω κακοποιήσει;

«Πιστεύω πως ο κάθε άνθρωπος, από τη γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής του, είναι αδύνατον να μην έχει βιώσει κάποια μορφή βίας.»

Βιογραφικό καλλιτέχνιδας

Η Δήμητρα Σάββα γεννήθηκε στη Λεμεσό και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Σπούδασε Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, τομέα στον οποίο δραστηριοποιήθηκε για πάνω από δύο δεκαετίες, καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργική της έκφραση.

Παρακολούθησε μαθήματα κεραμικής με τον Βάσσο Δημητρίου και γλυπτικής με τον Κίκη Πάτσαλο για αρκετά χρόνια, όπως και κύκλο μαθημάτων γλυπτικής στο Open College of the Arts στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Δεκέμβριο του 2024 αποφοίτησε με διάκριση από τη Σχολή Καλών Τεχνών BORGIAS στην Αθήνα.

Τα τελευταία χρόνια ίδρυσε το δικό της εργαστήριο, όπου επικεντρώνεται στην κεραμική γλυπτική, διερευνώντας τη μορφή και την υλικότητα μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις. Το έργο της πραγματεύεται κοινωνικά και φιλοσοφικά ζητήματα, αρθρώνοντας μια εννοιολογική αφήγηση γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία και Κύπρο, παρουσιάζοντας έργα που συνδυάζουν ευαισθησία, στοχασμό και σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.