Ο βωβός κινηματογράφος επιστρέφει στη Λεμεσό με ζωντανή συνοδεία πιάνου

Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 14:30

Το PSI Foundation παρουσιάζει αυτή την εβδομάδα στη Λεμεσό το αριστούργημα του Carl Theodor Dreyer The Passion of Joan of Arc (1928), σε μια ειδική προβολή με ζωντανή μουσική συνοδεία στο πιάνο από τον Ernest Simoniants.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του ιδρύματος και πραγματοποιείται σε διάλογο με το παράλληλο πρόγραμμα της VIMA Art Fair.

Μια επιστροφή στις απαρχές του κινηματογράφου

Η προβολή αναβιώνει την παράδοση της ζωντανής μουσικής συνοδείας της εποχής του βωβού κινηματογράφου, όταν πιανίστες συνόδευαν τις κινούμενες εικόνες σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μουσική στον πρώιμο κινηματογράφο δεν λειτουργούσε απλώς ως ηχητικό υπόβαθρο, αλλά ως ένα ενεργό ερμηνευτικό στοιχείο που διαμόρφωνε τον ρυθμό, τη συναισθηματική ένταση και την εμπειρία του κοινού.

Η εκδήλωση εξερευνά επίσης το πώς αυτή η σχέση μεταξύ εικόνας και ήχου μπορεί να ιδωθεί ως ένας πρώιμος πρόδρομος της σύγχρονης video art.

Σε διάλογο με το έργο του Bill Viola

Η προβολή παρουσιάζεται στο πλαίσιο της έκθεσης Bill Viola. Unspoken, που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο PSI Foundation.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το έργο του Bill Viola αντιμετωπίζει με παρόμοιο τρόπο τη σιωπή, τη διάρκεια και την εικόνα, όχι ως απλά αναπαραστατικά στοιχεία αλλά ως αλληλένδετες βιωματικές εμπειρίες.

Μέσα από αυτό το πλαίσιο, η ταινία του Carl Theodor Dreyer παρουσιάζεται όχι μόνο ως ένα ιστορικό κινηματογραφικό έργο, αλλά και ως μέρος μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής διαδρομής που συνδέει τον βωβό κινηματογράφο με τη σύγχρονη τέχνη της κινούμενης εικόνας.

Ένα ορόσημο του βωβού κινηματογράφου

Το The Passion of Joan of Arc, που κυκλοφόρησε το 1928 και βασίζεται στα αυθεντικά πρακτικά της δίκης της Ιωάννας της Λωραίνης, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του βωβού κινηματογράφου.

Η ταινία ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τη μινιμαλιστική οπτική της γλώσσα και για την ερμηνεία της Renée Jeanne Falconetti, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες στην ιστορία του σινεμά.

Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι η συναισθηματική ένταση της ταινίας αναδύεται μέσα από τα κοντινά πλάνα, τη διάρκεια και την ίδια την ερμηνεία, παρά μέσα από το θέαμα ή τη σύνθετη σκηνογραφία.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 20:00 στο PSI Foundation, στη διεύθυνση Συνεργατισμού 27, Λεμεσός.

Η ζωντανή μουσική συνοδεία στο πιάνο θα παρουσιαστεί από τον Ernest Simoniants.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη κράτηση μέσω email στο info@psi.art.

Η διάρκεια της εκδήλωσης είναι περίπου 80 λεπτά.