«Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές: Εργαστήρια για ενήλικες από το ΜΙΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε 14.05.2026 15:10

Το «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση σε λιγότερο προνομιούχες ομάδες.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο μονοετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» που εντάσσεται στην κατηγορία «Μικρές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (KA210-ADU)» και που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Πολωνικό οργανισμό Association for the Earth, με αφορμή μια σειρά από δωρεάν εργαστήρια.

Μέσα από το έργο ενισχύονται οι δεξιότητες εκπαιδευτών ενηλίκων και αναπτύσσονται καινοτόμα εργαλεία και μέθοδοι για την ένταξη και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, εκπαιδεύονται γυναίκες από τις κοινότητες-στόχους ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσης και υποστήριξης. Το πρόγραμμα προωθεί την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό, ενώ ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών, την ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών.

Το ΜΙΤΟΣ προσφέρει μια σειρά με 4 δωρεάν εργαστήρια, σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα εργαλεία τους και να εντάξουν την τέχνη ως κοινωνικό εργαλείο στην πρακτική τους, όπως καλλιτέχνες, εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες των τεχνών και της κοινωνίας.

23.05

η γραφή ως ενδυνάμωση με την Μαρία Ιωάννου

Σε αυτό το εργαστήριο δημιουργικής γραφής οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα εξασκηθούν σε ποικιλία ασκήσεων με στόχο την ενδυνάμωσή τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ένα λογοτεχνικό ταξίδι εντός και εκτός εαυτού, με αυτόματη γραφή, συνειδησιακή ροή, παιχνίδια ρόλων και άφθονο πειραματισμό.

Η Μαρία Α. Ιωάννου γεννήθηκε στη Λεμεσό. Σπούδασε αγγλική λογοτεχνία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχει διδακτορικό στη δημιουργική γραφή. Το 2013 ίδρυσε το διεθνές διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας Σαρδάμ.

Έγραψε τα βιβλία: Η γιγαντιαία πτώση μιας βλεφαρίδας (Εκδόσεις Γαβριηλίδης 2011 – Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Λογοτέχνη), Καζάνι (Εκδόσεις Νεφέλη 2015 – υποψήφιο για το Βραβείο Νέου Λογοτέχνη του περιοδικού Κλεψύδρα), Η μύγα κι η κανάτα (Εκδόσεις Πατάκη 2019 – εικονογράφηση: Φίλιππος Θεοδωρίδης), Οι ενδιάμεσοι (Εκδόσεις Νεφέλη 2022 – βραχεία λίστα του ελληνικού περιοδικού Χάρτης / Κρατικό Βραβείο Διηγήματος), Η μαμά μου είναι αστροναύτης (Εκδόσεις Τελεία 2023 – εικονογράφηση: Βασίλης Κουτσογιάννης).

24.05

χαρτογραφώντας ταυτότητες και τόπους με την Έλενα Αγαθοκλέους

Το εργαστήρι αποτελεί μια βιωματική και ερευνητική διαδικασία που εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στο άτομο και τον χώρο που κατοικεί, διασχίζει, φαντάζεται και αφηγείται. Μέσα από προσωπικά αφηγήματα, μνήμες και εμπειρίες, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διερευνούν πώς συγκροτούν την ταυτότητά τους σε συνάρτηση με τον τόπο και πώς επιλέγουν να την αφηγηθούν.

Η Έλενα Αγαθοκλέους είναι performance maker, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και του χώρου Ξυδάδικο στη Λεμεσό. Επιμελείται το πρόγραμμα φιλοξενίας «theYard.Residency» και το φεστιβάλ «Η γειτονιά του Σίνε Βόλος», ενώ με τους συνεργάτες της, σχεδιάζει και υλοποιεί διεπιστημονικά και διακαλλιτεχνικά προγράμματα που συγκροτoύν ένα πεδίο, όπου η τέχνη λειτουργεί ως διαδικασία έρευνας, συνάντησης και κοινωνικής εμπλοκής.

31.05

performance practice and body presence in space με την Αριάνα Μαρκουλίδου

Σε αυτό το εργαστήριο, θα εισαχθούν σωματικές πρακτικές που οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες μπορούν να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν στις δικές τους πρακτικές. Εστιάζοντας στο σώμα, την αυτοεπίγνωση και τη σχέση με τον χώρο, θα πραγματοποιηθούν ατομικές και ομαδικές διερευνήσεις που ενισχύουν την εκφραστικότητα και τη σωματική παρουσία.

Η Αριάνα Μαρκουλίδου σπούδασε χορό και εκπαίδευση χορού στην Αυστρία και τη Γερμανία. Από το 2009 ζει, χορεύει και διδάσκει στην Κύπρο. Το 2013 συνίδρυσε την Bytheway Productions, για έργα performance, θεάτρου, σκηνογραφίας, design και εφαρμοσμένων τεχνών, μαζί με τις Ελεάνα Αλεξάνδρου και Εύα Κοραή. Είναι performer και δημιουργός έργων που βασίζονται στον αυτοσχεδιασμό χορού, τη δημιουργική γραφή και το τραγούδι.

07.06

το βίωμα ως δραματοθεραπευτικό εργαλείο με την Kωνσταντίνα Peter

Βιωματικό εργαστήρι θεάτρου και δραματοθεραπείας που αξιοποιεί δημιουργικές ασκήσεις και συμβολικές αναπαραστάσεις ως εργαλεία αυτογνωσίας και εξέλιξης. Οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες εξερευνούν την ταυτότητά τους, εστιάζουν στο παρόν και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση με το παρελθόν, μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο έκφρασης και προσωπικής διερεύνησης.

Η Κωνσταντίνα Peter είναι θεατρολόγος, δραματουργός, εκπαιδεύτρια θεάτρου με παράλληλο ενδιαφέρον στα πολυμέσα και το video. Από το 2013 αποτελεί βασικό μέλος του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, τόσο στο δημιουργικό όσο και στο πεδίο της παραγωγής. Απόφοιτος του ΕΚΠΑ στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών και με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης με αντικείμενο στο Σύγχρονο Θέατρο και Χορό.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, σειρά τοπικών εργαστηρίων, διακρατικές αποστολές και ανταλλαγές πρακτικών σε Κύπρο και Πολωνία, εργαστήρια στις τοπικές κοινότητες και δημιουργία tool kit με καλές πρακτικές.

Πληροφορίες για τα εργαστήρια

'Ωρες εργαστηρίων: 10:00 – 15:00

Συμμετοχή δωρεάν

Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής για όλα ή σε κάποιο από τα εργαστήρια στο 97 879793 μέχρι τις 21 Μαΐου.

Θα προσφέρεται καφές και ελαφρύ γεύμα

Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός