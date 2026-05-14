Εκπαιδευτικό Εργαστήρι με θέμα την προσβασιμότητα στον Πολιτισμό για Κ/κωφά άτομα
Δημοσιεύθηκε 14.05.2026 17:10
Εκπαιδευτικό Εργαστήρι με θέμα την προσβασιμότητα στον Πολιτισμό για Κ/κωφά άτομα

Το Λάρνακα 2030 διοργανώνει δύο δωρεάν διαδραστικά εργαστήρια που εστιάζουν στην ουσιαστική ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στον πολιτισμό - όχι ως «προσθήκη», αλλά ως βασική αρχή σχεδιασμού.

Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε πολιτιστικές δράσεις που δεν αποκλείουν κανέναν;

Τι θα εξερευνήσουμε:

- τα εμπόδια επικοινωνίας και υλοποίησης προσβάσιμων δράσεων: πώς σχεδιάζουμε εκδηλώσεις με ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των ανάπηρων ατόμων

- την κουλτούρα και ταυτότητα των Κ/κωφών

- πρακτικούς τρόπους συνεργασίας με διερμηνείς νοηματικής γλώσσας - πώς εντοπίζουμε και ξεπερνάμε εμπόδια επικοινωνίας

Σε ποιους απευθύνεται:Καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς, και επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού.

Γιατί να συμμετάσχετε;Η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς μια τεχνική προσαρμογή. Είναι:

- θεμελιώδες πολιτιστικό δικαίωμα

- εργαλείο διεύρυνσης κοινού

- μοχλός καλλιτεχνικής καινοτομίας

- ένδειξη θεσμικής ευθύνης και σύγχρονης πρακτικής

Τι θα κερδίσετε:

Πρακτικές δεξιότητες, εργαλεία, και μια νέα οπτική: η προσβασιμότητα ως βασικό δικαίωμα στον πολιτισμό.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Count me In: Increasing the participation of Deaf people in culture που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε και πού Σάββατο 16 Μαίου 10πμ-1μμ στο Youth Makerspace Larnaca 

Εγγραφή εδώ

 

 

 

