Εκπαιδευτικό Εργαστήρι με θέμα την προσβασιμότητα στον Πολιτισμό για Κ/κωφά άτομα

Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε πολιτιστικές δράσεις που δεν αποκλείουν κανέναν;
Τι θα εξερευνήσουμε:
- τα εμπόδια επικοινωνίας και υλοποίησης προσβάσιμων δράσεων: πώς σχεδιάζουμε εκδηλώσεις με ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των ανάπηρων ατόμων
- την κουλτούρα και ταυτότητα των Κ/κωφών
- πρακτικούς τρόπους συνεργασίας με διερμηνείς νοηματικής γλώσσας - πώς εντοπίζουμε και ξεπερνάμε εμπόδια επικοινωνίας
Σε ποιους απευθύνεται:Καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς, και επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού.
Γιατί να συμμετάσχετε;Η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς μια τεχνική προσαρμογή. Είναι:
- θεμελιώδες πολιτιστικό δικαίωμα
- εργαλείο διεύρυνσης κοινού
- μοχλός καλλιτεχνικής καινοτομίας
- ένδειξη θεσμικής ευθύνης και σύγχρονης πρακτικής
Τι θα κερδίσετε:
Πρακτικές δεξιότητες, εργαλεία, και μια νέα οπτική: η προσβασιμότητα ως βασικό δικαίωμα στον πολιτισμό.
Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Count me In: Increasing the participation of Deaf people in culture” που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe.
Πότε και πού Σάββατο 16 Μαίου 10πμ-1μμ στο Youth Makerspace Larnaca
