Ραντεβού στην Πλατεία: Το Θέατρο ΑντίΛογος και η Σόλο για Τρείς επιστρέφουν στο κοινό μας χώρο

Δημοσιεύθηκε 15.05.2026 10:00

Το Θέατρο ΑντίΛογος, το οποίο φέτος γιορτάζει τη δεκάχρονη καλλιτεχνική του παρουσία στην Κύπρο, παρουσιάζει σε συμπαραγωγή με τη Σόλο για Τρεις την καλοκαιρινή παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», σε πλατείες της πόλης,χωριών και κοινοτήτων.

Μια καινούργια και απολαυστική κωμωδία, γεμάτη γέλιο, σκέψη και τρυφερότητα.

Είπες ποττέ "Κρύψε να περάσουμε!";

Κρύφω, πάει να πει υποκρίνουμαι. Κάθουμαι μόνος μου τζαι τσακροβλακώ.

Θέλεις να περνάς απαρατήρητος κατά βάθος...

Ναι, αλλά πόσες φορές τσακώνεσαι με τα ρούχα σου;

Κάποτε σιωπάς γιατί φοάσαι, για τα μιτζιά τζαι τα μεγάλα, ένεν;

Ραντεβού στην Πλατεία.

Το έργο, το οποίο γράφτηκε ειδικά για την παραγωγή αυτή, προσκαλεί τους θεατές να συμμετέχουν σε μια γιορτή, μια κοινή θεατρική εμπειρία, γεμάτη αλήθειες, μουσική και χιούμορ. Η «Πλατεία» των Ελένη Αναστασίου και Άρη Κυπριανού ζωντανεύει ιστορίες τριών γενεών Κυπρίων και φέρνει στην σκηνή όλα όσα μας απασχολούν σήμερα.

Φέτος, θα συναντηθούμε στην Πλατεία, ένα μεταφορικό και κυριολεκτικό τόπο: στην Πλατεία όπου λαμβάνει χώρο η δράση του έργου και στην Πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς, για τις τακτικές παραστάσεις μας και στους πυρήνες των χωριών και κοινοτήτων για τις περιοδείες.

Μια ομάδα καταξιωμένων και νέων καλλιτεχνών συμπράττει για την παράσταση μας, εφτά ηθοποιοί κι ένας μουσικός επί σκηνής, μαζί με εκλεκτούς συντελεστές, θα δημιουργήσουν την πλατεία του πανηγυριού, την πλατεία που συναντιόμαστε, που μιλάμε ή δεν μιλάμε, που προσπερνάμε. Η Πλατεία μας θα δώσει φωνή στην κάποτε αόρατη συλλογικότητά μας.

H παράσταση στις 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, ενώ σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών θα προγραμματίσουμε και την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με οπτική αναπηρία στην παράσταση μας, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στον χώρο του θεάτρου.

Η επιλογή του τίτλου, αλλά και του χώρου, δεν είναι τυχαία. Οι Πλατείες υπήρξαν ιστορικά τόποι δημοκρατίας, πολιτικής συνείδησης και ζύμωσης, αλλά και του ίδιου του θέατρου. Είναι δημόσιος χώρος που Λόγος και Αντίλογος συνυπάρχουν, είναι εκεί που η κοινωνία παύει να είναι σύνολο μονάδων και γίνεται ένα σώμα, μέσω πανηγυριών, θεάτρου, συζητήσεων, υγιών συγκρούσεων και συναντήσεων. Σε αυτή την «Πλατεία» θα μοιραστούμε αγωνίες, αστεία, κουτσομπολιά, φόβους και σκέψεις. Σε μια εποχή που η επικοινωνία αλλάζει, που η κοινωνία γίνεται απόμακρη, που η δημοκρατία απειλείται, εμείς επιστρέφουμε εκεί που ξεκίνησαν όλα και μιλάμε κατάματα με τους εαυτούς μας και με τους συνανθρώπους μας.

Θα τα πούμε στις Πλατείες!

Συντελεστές

Συγγραφείς: Ελένη Αναστασίου, Άρης Κυπριανού

Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική: Σάββας Χρυσοστόμου (Σαής)

Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Κινησιολογία: Ήβη Χατζηβασιλείου

Video Art: Γιώργος Αλεξάνδρου

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Φώτης Φωτίου

Φωτογραφίες: Κυριάκος Χριστοδουλίδης

Επί σκηνής: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής.

Παραστάσεις:

Πλατεία Κυριάκου Καραολή (Παλιάς Αγλαντζιάς), Αγλαντζιά

Δίπλα από το Καφενείο «Η μικρή ροδιά»

Πρεμιέρα, 3 Ιουνίου 2026, 20:30

4, 10, 11, 16, 17, 24 και 25 Ιουνίου 2026

Όλες οι παραστάσεις ξεκινούν στις 20:30.

Θα ακολουθήσει περιοδεία σε όλες τις πόλεις καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε μας στα Social Media του Θεάτρου ΑντίΛογου και της Σόλο για Τρεις.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Soldout Tickets: https://www.soldoutticketbox.com ή στα Καταστήματα STEPHANIS

Για την παράσταση στη Λεμεσό, εισιτήρια διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Θεάτρου Ριάλτο.

Παραγωγή: Θέατρο ΑντίΛογος & Σόλο για Τρεις

Πληροφορίες: 99251331

Τιμές εισιτηρίων: € 15 κανονικό , € 12 μειωμένο