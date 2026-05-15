ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2026: Οι εκδηλώσεις του σαββατοκυρίακου

Δημοσιεύθηκε 15.05.2026 13:20

Εκδηλώσεις, δράσεις και εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται και αυτό το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη την Κύπρο, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει εκ νέου τους πολιτιστικούς της χώρους.

Ξεναγήσεις, βιωματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, παραστάσεις και διαδραστικές δράσεις για όλες τις ηλικίες συνθέτουν ένα πολυδιάστατο τοπίο δραστηριοτήτων, όπου η ιστορία συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργία. Από αρχαιολογικά και εθνογραφικά μουσεία μέχρι πινακοθήκες και κέντρα σύγχρονης τέχνης, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον ρόλο των μουσείων ως ανοιχτών, δυναμικών οργανισμών που ενεργοποιούν την κοινότητα και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση μας με την πολιτιστική κληρονομιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 Μαΐου 2026

Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαίπαφου (Κούκλια)

18:00 Ξενάγηση στο Μουσείο (κρατήσεις: 22691122)

18:00–19:00 Βιωματικό εργαστήρι τέχνης για παιδιά 6–12 ετών (Λένια Γεωργίου)

19:30–21:00 Συναυλία The Piano Tour με τη χορωδία Ars Nova και δεξίωση στον κήπο Είσοδος ελεύθερη .(Συνδιοργάνωση: Τμήμα Αρχαιοτήτων & Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO)

Βυζαντινό Μουσείο – Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

16:00–17:00 Έκθεση παιδικής τέχνης εμπνευσμένη από το πρόγραμμα «Ταξίδι στη Βυζαντινή Τέχνη» και δραστηριότητες για γονείς και παιδιά

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC – Ίδρυμα Πιερίδη)

10:00–20:00 Έκθεση Fluid Persistence

14:30–15:30 Ξενάγηση από τη Δρ. Έλενα Στυλιανού

Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας THALASSA

10:00–11:15 (5–8 ετών) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

11:30–12:45 (9–13 ετών) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεματική: ναυτική παράδοση και καράβι της Κερύνειας

Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)

10:30–12:30 «Κρυμμένες ιστορίες σε ένα σπίτι-μουσείο» Αυτόνομη περιήγηση με QR codes (απαραίτητο κινητό με internet)

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR)

11:00–12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 6–12 ετών

12:00 & 14:00 Ξεναγήσεις από τη Δρ. Ρίτα Σεβέρη

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – Majestic

Έκθεση παιδικών έργων (διάρκεια έως 25 Μαΐου 2026)

10:00–11:30 Βιωματικό εργαστήρι για παιδιά 6–9 ετών

Κυπριακό Μουσείο

10:00–11:45 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συνομιλώντας με καλλιτέχνες» (6–12 ετών)

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

11:00–12:00 Ξενάγηση στην έκθεση «Sector 2: Λευκωσία – Η ιστορία της Πράσινης Γραμμής»

Λεβέντειος Πινακοθήκη

10:00–11:00 Ξενάγηση στην έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα» (με διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα)

Μουσείο Μνήμης Καλαμαργυρών (Δ.Δ. Λιβαδιών – Δήμος Λάρνακας)

09:00–13:00 Ξενάγηση για σχολεία και οργανωμένες ομάδες

Παραδοσιακό Σπίτι Παραλιμνίου

10:00–18:00 Ξενάγηση και έκθεση

11:00–17:00 Εργαστήρι διακόσμησης κουκλίτσας

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

18:30–20:30 Escape the Museum (escape room για ενήλικες)

Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου & Εκκλησία Αγίου Γεωργίου (Muslu Cavus)

10:30–13:00 Ξενάγηση

ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας

10:30–12:30 Βιωματικό εργαστήριο κεραμικής για ενήλικες με την κεραμίστρια Ειρήνη Κωνσταντίνου. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών – κρατήσεις: 24304169. Δωρεάν συμμετοχή

Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου

12:30–14:00 «Ανεράδων Ονειρέματα» (για παιδιά με συνοδεία).Βιωματικό εργαστήριο όπου η δημιουργική κίνηση και η σωματική αφήγηση συναντούν την αρχαιότητα.Σχεδιασμός: Μαρία Καμπέρη, Δημήτρης Γιασεμίδης.Κρατήσεις: 26955802.Δωρεάν συμμετοχή

15:00 «Ανεράδων» – Παράσταση σύγχρονου χορού με ζωντανή μουσική (ομάδα Selas). Χορογραφία: Μαρία Καμπέρη. Χορευτής: Απόλλωνας Αναστασιάδης.Μουσικός: Δημήτρης Γιασεμίδης. Είσοδος ελεύθερη

Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας THALASSA

18:00–19:00 Διαδραστική θεατρική παράσταση: «Η Λύρα του Απόλλωνα» (Θέατρο Piccolo)

Μια παράσταση εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία που αφηγείται τη δημιουργία της λύρας του Απόλλωνα. Μέσα από χιούμορ, μουσική και φαντασία, τα παιδιά γνωρίζουν αξίες όπως η συγχώρεση και η αγάπη.Ιδιαίτερο στοιχείο: παρουσία αυθεντικής ανακατασκευής της λύρας, βασισμένης σε αρχαίες τεχνικές.

Δημοτικό Μουσείο Εθνικής Ιστορίας Παραλιμνίου

10:00–18:00 Δωρεάν ξενάγηση

Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)