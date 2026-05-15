Εργαστήριο για μύθους και αφηγήσεις της Κύπρου μέσα από συμμετοχική πρακτική

Δημοσιεύθηκε 15.05.2026 15:20

Η εγκατάσταση προσκαλεί τους επισκέπτες να μοιραστούν, μέσα από σύντομες φράσεις, λέξεις-κλειδιά, προτάσεις ή σχέδια, μύθους, αντιλήψεις, φήμες και ιστορίες για την Κύπρο που γνωρίζουν ή που τους έρχονται αυθόρμητα στο νου.

Η Κύπρος, όπως και πολλά άλλα κοινωνικά πλαίσια, διαμορφώνεται από μια σύνθετη πολιτική ιστορία, γεγονός που επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών αφηγήσεων — συχνά αντιφατικών, αμφίσημων και εξαρτώμενων από την οπτική. Οι ιστορίες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά επαναδιαμορφώνονται διαρκώς σε σχέση με τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, ενώ πολλά παραμένουν αδιευκρίνιστα, ανείπωτα ή αόρατα.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να έρθουν σε επαφή με τις σημειώσεις και τα αποσπάσματα που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης, να τα εμπλουτίσουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και σκέψεις και να τα αναπτύξουν περαιτέρω.

Μέσα από τη συλλογική ανταλλαγή, θα συζητηθούν προσωπικές και κοινές ιστορίες, αφηγήσεις, φήμες και στερεότυπα που σχετίζονται με την Κύπρο. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν επιστολές χρησιμοποιώντας κείμενο, σχέδιο και κολάζ, με τίτλο To Whom It May Concern. Η Κύπρος λειτουργεί ως εννοιολογικό σημείο εκκίνησης, ωστόσο οι συμβολές μπορούν να αποκτήσουν και μια πιο καθολική ή φαντασιακή διάσταση, διερευνώντας πώς θα θέλαμε να συνυπάρχουμε στο μέλλον, πώς θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό νησί και ποιες αξίες θα το διαμόρφωναν.

Στο πνεύμα του τίτλου της έκθεσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να αφήσουν τη φαντασία και τις προσδοκίες τους να αναπτυχθούν ελεύθερα.

Οι δημιουργίες θα παρουσιαστούν ως μέρος της εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Παράλληλο Πρόγραμμα της έκθεσης “Between Imagination and Hope”

Εργαστήριο με τη Nurtane Karagil

Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 | 11:00–13:00

Για δηλώσεις συμμετοχής: kultur-nikosia@goethe.de

Ελεύθερη συμμετοχή