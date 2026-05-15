Το Π.Κ φιλοξενεί Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον Οδυσσέα Ελύτη

Δημοσιεύθηκε 15.05.2026 18:46

Το συνέδριο, το οποίο, εντάσσεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας και θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Μαΐου 2026, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής, διοργανώνουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.

Ο Οδυσσέας Ελύτης υλοποιεί με το έργο του ένα συνδυασμό αξιών που χαρακτηρίζουν τις κορυφαίες εκφράσεις της νεοελληνικής παράδοσης από το δημοτικό τραγούδι και τη μεταβυζαντινή λογοτεχνία ως την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Το έργο του προτείνει ένα αξιακό πρότυπο οικουμενικής εμβέλειας που ανταποκρίνεται πλήρως στα αιτήματα των καιρών.

Την εναρκτήρια ομιλία θα εκφωνήσει ο διακεκριμένος μεταφραστής David Connolly και θα ακολουθήσει καλλιτεχνική εκδήλωση με την κυρίες Ιουλίτα Ηλιοπούλου, Θεοδώρα Μπάκα, Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου και τον κ. Γιώργο Κουρουπό, οι οποίοι θα παρουσιάσουν λυρικό πρόγραμμα με τίτλο «Ακόμα μια φορά…», ανακαλώντας τον στίχο «Ακόμα μια φορά μέσα στις κερασιές τα δυσεύρετα χείλη σου» από την ποιητική συλλογή Προσανατολισμοί.

Μέσα από τον ποιητικό λόγο του Οδυσσέα Ελύτη, τη μουσική και τις μελοποιήσεις του Γιώργου Κουρουπού αποκαλύπτονται κυρίαρχες όψεις του προσωπικού μύθου του ποιητή, όπου κυριαρχούν ο άνθρωπος, η φύση, η γλώσσα, οι αισθήσεις, οι αξίες και ο πρωτότυπος στοχασμός.

Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι ανοικτές για το κοινό.