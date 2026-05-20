«Women in Focus »: Η γυναίκα του 20ού αιώνα μέσα από το βλέμμα των μεγαλύτερων φωτογράφων της ιστορίας

Δημοσιεύθηκε 20.05.2026 10:00

Η πολυσυλλεκτική γκαλερί XeniArtSpace, παρουσιάζει την αριστουργηματική έκθεση Women in Focus, η οποία σκιαγραφεί τη γυναικεία μορφή. H σπάνια και υψηλής αισθητικής φωτογραφική εμπειρία εξερευνά τη γυναικεία παρουσία μέσα από τον φακό μερικών από τους σημαντικότερους και πιο εμβληματικούς φωτογράφους του 20ού αιώνα.

Η καθηλωτική εικαστική αφήγηση Women in Focus, αποτελεί ένα ταξίδι στην ιστορία της εικόνας, της επιθυμίας, της ταυτότητας και της θηλυκότητας. Μέσα από το φακό θρύλων της φωτογραφίας, η γυναίκα αποκαλύπτεται ως μούσα, σύμβολο, δύναμη, μυστήριο και πολιτισμικό αποτύπωμα, σε σπουδαία φωτογραφικά έργα που καθόρισαν τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα.

Η γυναίκα δεν αποτυπώνεται απλώς ως θέμα, αλλά ως διαχρονική πηγή έμπνευσης και αντανάκλαση μιας ολόκληρης εποχής. Από τη σαγηνευτική τόλμη και την ακαταμάχητη ματιά του Helmut Newton, μέχρι την εκλεπτυσμένη και διαχρονική κομψότητα των Richard Avedon και Irving Penn, την ποιητική αμεσότητα του Henri Cartier-Bresson και την αριστοκρατική αισθητική των Horst P. Horst και Cecil Beaton, η έκθεση συνθέτει έναν συναρπαστικό κόσμο εικόνων που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα και έχουν καθορίσει στην ιστορία της φωτογραφίας.

Σε αυτή την εικαστική ωδή στη θηλυκότητα, συμμετέχουν και άλλοι σπουδαίοι δημιουργοί, όπως οι Ruth Bernhard, Flor Garduño, Robert Mapplethorpe, Terence Donovan, Rudolf Koppitz και Sebastião Salgado, καλλιτέχνες που επαναπροσδιόρισαν τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα και το συναίσθημα.

Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από την ανάγκη να επανασυνδεθούμε με εικόνες που ξεπερνούν την αισθητική αξία και μετατρέπονται σε φορείς μνήμης, ταυτότητας και πολιτισμικής έκφρασης, δημιουργώντας έναν βαθιά προσωπικό διάλογο ανάμεσα στο έργο και τον θεατή.

Όλα τα έργα της έκθεσης προέρχονται από τη συλλογή του Vadim Levin, ενός από τους σημαντικότερους και πιο αφοσιωμένους συλλέκτες φωτογραφίας του 20ού αιώνα. Φωτογράφος, συγγραφέας και ερευνητής, ο Levin έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση και ανάδειξη της παγκόσμιας κληρονομιάς των μεγάλων δημιουργών της φωτογραφίας.

Η Επιμελήτρια, Συλλέκτρια και Ιδρύτρια της γκαλερί XeniArtSpace, κα Xenia Kulbachevskaya, τονίζει ότι η γυναίκα του 20ού αιώνα δεν ήταν ποτέ μια στατική εικόνα. Υπήρξε μυστήριο, δύναμη, επιθυμία, ελευθερία και αντανάκλαση μιας ολόκληρης εποχής, αναφέρει. Μέσα από τον φακό των μεγάλων δημιουργών, η γυναίκα μεταμορφώνεται, γίνεται μούσα, πρόκληση και καθρέφτης της κοινωνίας. Αυτό που με συναρπάζει, σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ότι εξακολουθούν να έχουν φωνή, να προκαλούν συναίσθημα, σκέψη και σιωπηλή ένταση. Κάθε έργο μοιάζει σαν να κουβαλά τη δική του ιστορία, αφήνοντας τον θεατή όχι απλώς να παρατηρεί, αλλά να συνδέεται με την εικόνα, καταλήγει η Xenia Kulbachevskaya.

Η XeniArtSpace προσκαλεί το κοινό να ζήσει τη μοναδική εικαστική εμπειρία Women in Focus, μια σπάνια συνάντηση με τους τιτάνες της φωτογραφίας, των οποίων οι εικόνες συνεχίζουν να καθορίζουν την έννοια της ομορφιάς και της σύγχρονης οπτικής έκφρασης.

Η έκθεση, απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, καθώς περιλαμβάνει γυμνές φωτογραφίες.

Women in Focus

XeniArtSpace | Trilogy Plaza Λεμεσός

Διάρκεια: 13 Μαΐου – 19 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Παρασκευή: 16:00 – 20:00, Σάββατο: 12:00 – 17:00

Είσοδος: Ελεύθερη

E:info@xeniartspace.com | Τ: +357 99980009 Web: xeniartspace.com | Instagram: @xeniartspace