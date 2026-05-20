Στις 27 Μαΐου η απονομή των βραβείων του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος

Δημοσιεύθηκε 20.05.2026 13:10

Στις 27 Μαΐου 2026 (19:30) η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (Ε.Λ.Κ.) θα πραγματοποιήσει Τελετή Απονομής Βραβείων του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος 2025 και παρουσίαση της συλλογής των βραβευθέντων διηγημάτων στο Θεατράκι του ΡΙΚ (Λεωφόρος ΡΙΚ 17, 2120 Αγλαντζιά).

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Ελευθέριος Πλουτάρχου, Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και ο Τζεμάι Ονάλτ Μουεζίν, Συμπρόεδρος της Ένωσης Καλλιτεχνών και Συγγραφέων Κύπρου. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Χρυσάνθου και η Νεσιέ Γιασίν, μέλη του Δ.Σ. της Ε.Λ.Κ. καθώς και ο Αχμέτ Γικίκ, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Σ.Κ. Το σκεπτικό βράβευσης θα αναγνώσει ο Χρίστος Ρ. Τσιαήλης, μέλος του Δ.Σ της Ε.Λ.Κ. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι δύο διακριθέντες συγγραφείς, η Φατμά Τούρκογλου και ο Χριστόφορος Χριστοφόρου. Θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων και καλλιτεχνική παρέμβαση από τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Καλογήρου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μικρή δεξίωση.

Χορηγός του Διαγωνισμού και της Έκδοσης της Συλλογής των βραβευθέντων διηγημάτων είναι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.