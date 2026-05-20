Παράθυρο logo
Ατζέντα
Λογοτεχνία
Στις 27 Μαΐου η απονομή των βραβείων του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 20.05.2026 13:10
Στις 27 Μαΐου η απονομή των βραβείων του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος

Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι δύο διακριθέντες συγγραφείς, η Φατμά Τούρκογλου και ο Χριστόφορος Χριστοφόρου.

Στις 27 Μαΐου 2026 (19:30) η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (Ε.Λ.Κ.) θα πραγματοποιήσει Τελετή Απονομής Βραβείων του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος 2025 και  παρουσίαση της συλλογής των βραβευθέντων διηγημάτων στο Θεατράκι του ΡΙΚ (Λεωφόρος ΡΙΚ 17, 2120 Αγλαντζιά).

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Ελευθέριος Πλουτάρχου, Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και ο Τζεμάι Ονάλτ Μουεζίν, Συμπρόεδρος της Ένωσης Καλλιτεχνών και Συγγραφέων Κύπρου. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Χρυσάνθου και η Νεσιέ Γιασίν, μέλη του Δ.Σ. της Ε.Λ.Κ. καθώς και ο Αχμέτ Γικίκ, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Σ.Κ. Το σκεπτικό βράβευσης θα αναγνώσει ο Χρίστος Ρ. Τσιαήλης, μέλος του Δ.Σ της Ε.Λ.Κ. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι δύο διακριθέντες συγγραφείς, η Φατμά Τούρκογλου και ο Χριστόφορος Χριστοφόρου. Θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων και καλλιτεχνική παρέμβαση από τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Καλογήρου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μικρή δεξίωση.

Χορηγός του Διαγωνισμού και της Έκδοσης της Συλλογής των βραβευθέντων διηγημάτων είναι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΡΙΚ
λογοτεχνία
ΑΤΖΕΝΤΑ
'Ενωση Λογοτεχνών Κύπρου
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα