Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου βγαίνει στις πλατείες με δωρεάν συναυλίες

Δημοσιεύθηκε 20.05.2026 17:36

Σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει το πρόγραμμα «Orchestra 4All 3», φέρνοντας, δωρεάν, στο κοινό έργα των Μότσαρτ, Μέντελσον, Μπιζέ, Ροσίνι και Σούμπερτ.

Αυτή την Άνοιξη, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου φέρνει τη μουσική της κοντά στον κόσμο σε τρία πανέμορφα ανοιχτά θέατρα σε τρεις επαρχίες! Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου Κύπριου μαέστρου Πέτρου Στυλιανού, παρουσιάζει ένα φανταστικό πρόγραμμα από έργα, γεμάτα φωτεινή ενέργεια, εικόνες, ρυθμούς και συναισθήματα!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο γεμάτα φωτεινή διάθεση και σπιρτάδα έργα του Wolfgang Amadeus Mozart, καθώς και την εισαγωγή Εβρίδες του Felix Mendelssohn - μια εντυπωσιακή αποτύπωση της εμπειρίας ενός ταξιδιού στο αρχιπέλαγος των Εβρίδων, ενώ το κοινό θα ταξιδέψει μουσικά στην Ισπανία και την Ιταλία με την παθιασμένη Χαμπανέρα από την όπερα Κάρμεν του Georges Bizet, και τη συναρπαστική και κεφάτη εισαγωγή από την όπερα Η Ιταλίδα στο Αλγέρι του Gioachino Rossini.

Πρόγραμμα

Wolfgang Amadeus MOZART: Ντιβερτιμέντο σε Ρε μείζονα, K.136

​Wolfgang Amadeus MOZART: Μία μικρή νυχτερινή μουσική, K. 525, 1ο μέρος

​Felix MENDELSSOHN: Εισαγωγή Εβρίδες

​George BIZET: Σουίτα Κάρμεν αρ. 2, Χαμπανέρα

Gioachino ROSSINI: Εισαγωγή από την όπερα Η Ιταλίδα στο Αλγέρι

Franz SCHUBERT: Συμφωνία αρ. 1, 1ο μέρος

«Orchestra 4All 3» | Συναυλίες κοινωνικής προσφοράς

Άγιοι Τριμιθιάς

Ημερομηνία: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ώρα: 20.00

Τοποθεσία: Πλατεία Αγίων Αναργύρων

Είσοδος ελεύθερη.

Επισκοπή Κουρίου

Ημερομηνία: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ώρα: 20.00

Τοποθεσία: Δημοτικό Αμφιθέατρο «Χριστοφής Αντωνίου»,

Είσοδος ελεύθερη.

Τάλα

Ημερομηνία: Παρασκευή 29 Μαΐου 2026

Ώρα: 20.00

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Τάλας

Είσοδος ελεύθερη.

Σε συνεργασία με το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων ΕΞΑΠΟΛΗΣ, τον Δήμο Κουρίου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας

Οι συναυλίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.