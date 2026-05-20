«Η Τούρτα του Προέδρου» | Μία ιρακινή ιστορία στο Πάνθεον - Η επόμενη προβολή του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου

Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου συνεχίζει τις προβολές του στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στις 20.30, την ταινία «Η Τούρτα του Προέδρου» (Mamlaket Al-Qasab) του Χασάν Χάντι.
Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Ιράκ του Απριλίου 1990, όπου η εννιάχρονη Λαμία αναλαμβάνει, ως η «τυχερή» μαθήτρια της τάξης της, να ετοιμάσει την τούρτα γενεθλίων του προέδρου Σαντάμ Χουσεΐν. Ωστόσο, σε μια περίοδο όπου η αγορά αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις βασικών αγαθών, η αποστολή της εξελίσσεται σε μια δύσκολη και σχεδόν αδύνατη δοκιμασία.
Η ταινία, παραγωγής 2025 και διάρκειας 105 λεπτών, προβάλλεται με αραβικούς διαλόγους και ελληνικούς υπότιτλους.
Πληροφορίες
«Η Τούρτα του Προέδρου» στο Πάνθεον
Δευτέρα 25 Μαΐου 2026
Ώρα: 20.30
Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία.