Το Visual Voices εγκκαινιάζει το Kartzin Colloquium 2026 με Εύη Τσελίκα και Guilherme Vergara

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 10:10

Ο μη κερδοσκοπικός διακοινοτικός οργανισμός Visual Voices παρουσιάζει το Kartzin Colloquium 2026, έναν επιμελημένο κύκλο διαλέξεων, εργαστηρίων και ομάδων ανάγνωσης για την κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η καλλιτεχνική έκφραση στην Κύπρο δοκιμάζεται ολοένα και περισσότερο από πολιτικές πιέσεις και θεσμική επιφυλακτικότητα, το Kartzin Colloquium συγκροτεί έναν διατομεακό χώρο δημόσιου διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκών, επαγγελματιών του πολιτισμού και του κοινού. Προσεγγίζει την τέχνη ως πεδίο για την διερεύνηση νέων μοντέλων κοινωνικής συνύπαρξης, του αγωνιστικού πλουραλισμού και της δημοκρατικής διαφωνίας.

Σε επιμέλεια της αρχιτέκτονα και πολεοδόμου, Μελίνας Φιλίππου, και της ιστορικού τέχνης και ανθρωπολόγου Selin Genç, το Καρτζίν θεμελιώνεται σε κριτικές συζητήσεις γύρω από τις συμμετοχικές διαδικασίες, την ηθική τους και τον δημόσιο χώρο. Στόχος μας η συμβολή στη διαφύλαξη της καλλιτεχνικής ελευθερίας, η στήριξη μιας αναδυόμενης κοινότητα δημιουργών με κοινωνικό προσανατολισμό και η πρόσκληση του ευρύτερου κοινού στην συζήτηση για τις μεθόδους και τις δυνατότητες της κοινωνικά εμπλεκόμενης τέχνης.

Η εναρκτήρια διάλεξη πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – UNIC και το Celadon Center for Arts and Ecologies, φέρνοντας σε διάλογο καλλιτεχνικές πρακτικές και ακαδημαϊκές προσεγγίσεις από την Κύπρο και τη Βραζιλία.

Η Δρ. Εύη Τσελίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Από τη συμμετοχή του κοινού στην αισθητική του εργαστηρίου και της συνάθροισης στην κυπριακή τέχνη του 21ου αιώνα». Η διάλεξη εξετάζει την εξέλιξη της κοινωνικά εμπλεκόμενης τέχνης στην Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια, με έμφαση στις έννοιες της μάθησης, της συλλογικής παραγωγής των κοινών, της ηθικής και της πολιτικής φαντασίας.

Ο Δρ. Luiz Guilherme Vergara, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Federal Fluminense University της Βραζιλίας, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Art, Agency and Placefulness: A Brazilian Approach to Utopian Pragmatism». Η διάλεξή του αναδεικνύει επιτόπιες επιμελητικές πρακτικές που διαμορφώθηκαν μέσα από την αρχιτεκτονική του Oscar Niemeyer για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Niterói και τη σχέση του με το κοινωνικό-οικολογικό τοπίο του κόλπου Guanabara στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι δύο διαλέξεις θα πλαισιωθούν με αποκρίσεις του Δρ. Γαβριήλ Κουρέα, ιστορικού τέχνης και Συνδιευθυντή του Celadon Center for Arts and Ecologies, και του Κωνσταντίνου Ταλιώτη, εικαστικού και Επίκουρου Καθηγητή στο UNIC.

Το Kartzin Colloquium εντάσσεται στο πρόγραμμα του Kartzin Socially Engaged Arts Lab - Εργαστήριο Κοινωνικά Εμπλεκόμενης Τέχνης Καρτζίν, μιας πρωτοβουλίας του Visual Voices που συγχρηματοδοτείται από το Commonwealth Foundation. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί με το Εργαστήριο μέσα από επερχόμενη σειρά εκθέσεων και το Art Informed Policy Forum - Φόρουμ για την Διαμόρφωση Πολιτικών Ενημερωμένη απο την Καλλιτεχνική Σκέψη. Ανακοινώσεις για το πλήρες πρόγραμμα θα δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Visual Voices και μέσω της ειδικής λίστας ενημέρωσης για την κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη.

Δρ. Εύη Τσελίκα Tselika

Η Δρ. Ευανθία (Εύη) Tselika είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με ειδίκευση στην ιστορία και θεωρία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και συνδιευθύντρια του Celadon Center for Arts & Ecologies. Η έρευνά της επικεντρώνεται στις κοινωνικές πρακτικές και ιστορίες της τέχνης, καθώς και στις ιστορίες του οπτικού πολιτισμού του εικοστού αιώνα. Δημοσιεύει για την ιστορία της τέχνης, την τέχνη και τον μετασχηματισμό της σύγκρουσης, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τις τέχνες, την οικολογία και τα κοινά, σε περιοδικά όπως τα Visual Studies και Public Art Dialogue, καθώς και με ανάθεση από το Peace Research Institute Oslo και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλλιεργώντας ένα δίκτυο συνεργασιών με κέντρα τέχνης και πολιτισμού, μουσεία και ερευνητικούς φορείς, τόσο τοπικά όσο και διεθνώς, συμμετέχει στον συντονισμό και την επιμέλεια ποικίλων καλλιτεχνικών προγραμμάτων με έμφαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές καλλιτεχνικές πρακτικές και στις παιδαγωγικές διαδικασίες.

Δρ. Luiz Guilherme Vergara

Ο Δρ. Luiz Guilherme Vergara είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών του Federal Fluminense University (UFF). Είναι προσωρινός συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Σπουδές Σύγχρονης Τέχνης (2025–), συντονιστής της ερευνητικής ομάδας Y’nterfluxes Contemporary Arts-Community-Nature Research Group (CNPq) / Place-Institutionality and Politics, PPGCA UFF, και συνεπιμελητής του περιοδικού Revista Mesa. Ως Γενικός Επιμελητής/Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Niterói (MAC) από το 2005 έως το 2008 και από το 2013 έως το 2016, ανέπτυξε επιμελητικά έργα που εστίασαν στις πειραματικές ενδιάμεσες ροές ανάμεσα στην τέχνη, τη συμμετοχική παιδαγωγική και τους επιτόπιους περιβαλλοντικούς διαλόγους ανάμεσα στην κυκλική αρχιτεκτονική του Oscar Niemeyer και τη σχέση της με την φύση μέσα από το τοπίο του κόλπου Guanabara. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Utopian Pragmatism (2023), Ethical Dilemmas of the Arts, που προέκυψε από τις μεταδιδακτορικές του σπουδές με τον Fred Evans στο CIQR (Center of Interpretive and Qualitative Research) στο Duquesne University, Πίτσμπεργκ, ΗΠΑ (2011–12).

Πληροφορίες

Kartzin x Visual Voices

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 18.30-20.00

Τοποθεσία: Αισχύλου 83, 1011 Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε τους σε: Instagram: https://www.instagram.com/visual_voices.vivos/ / Facebook: https://www.facebook.com/VISUALVOICES.VIVOS/ Εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης Socially Engaged Arts Hub: https://forms.gle/AnMaR5FC3u1wN1gp