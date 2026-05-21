Τελευταία προβολή στην Αξιοθέα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα 2026 - Το πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 14:39

Δύο ξεχωριστές προβολές στο Αρχοντικό Αξιοθέας σβήνουν τα φώτα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα 2026 (FFD26) την Πέμπτη, 29 Μαΐου 2026.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα 2026 (FFD26) ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι με την εξ αναβολής προβολή της 11ης Μαΐου, η οποία δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Η τελευταία προβολή του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαΐου 2026 στο μαγευτικό Αρχοντικό Αξιοθέας, στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας, κάτω από τ’ αστέρια.

Η πρώτη προβολή της βραδιάς φέρνει στο προσκήνιο τη ζωή, το έργο και την πολυσχιδή προσωπικότητα του Frantz Fanon, του κορυφαίου στοχαστή, ψυχιάτρου και επαναστάτη από τη Μαρτινίκα. Η ταινία «Fanon» εμβαθύνει στις ριζοσπαστικές του θεωρίες γύρω από τις ψυχολογικές επιπτώσεις της αποικιοκρατίας, τον ρατσισμό και τους αγώνες για την ανθρώπινη χειραφέτηση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επίδραση της σκέψης του στη σύγχρονη κοινωνία.

Η δεύτερη προβολή αποτελεί ένα ποιητικό και ταυτόχρονα πολιτικό ντοκιμαντέρ, εστιασμένο στη Britta Marakatt-Labba, μια από τις σημαντικότερες εικαστικούς της κοινότητας των Σάμι (των αυτοχθόνων της Σκανδιναβίας). Μέσα από τα εμβληματικά, κεντημένα έργα της, η ταινία «Historjá – Stygn för Sápmi» ξεδιπλώνει την ιστορία, τους μύθους και τους πολιτιστικούς αγώνες των Σάμι, ενώ παράλληλα καταγράφει τη σύγχρονη μάχη τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή που απειλεί τον τρόπο ζωής και τα εδάφη τους.

Η βραδιά συνδιοργανώνεται με την Πρεσβεία της Γαλλίας / Institut français de Chypre και την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Κύπρο.

Ο χώρος παραχωρήθηκε ευγενικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Μαΐου 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

«Fanon» | 19.45

«Historjá – Stygn för Sápmi» | 22.00

Τοποθεσία: Αρχοντικό Αξιοθέας [ οδ. Αξιοθέας 7, 1017, Λευκωσία]

Οι ταινίες προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη με εγγραφή: https://forms.office.com/e/zgTk7CFVJr