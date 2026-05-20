«Κακομήρου Κωμωδύσσεια»: Μία κωμική παρωδία της Μαρίας Ν. Κίτρα στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών

Το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου προσκαλεί το κοινό στη θεατρική παράσταση «Κακομήρου Κωμωδύσσεια», μια ξεχωριστή κωμική παρωδία της Μαρίας Ν. Κίτρα, που παρουσιάζει τον Οδυσσέα με έναν διαφορετικό, ανατρεπτικό και απολαυστικό τρόπο.
Η παράσταση ανεβαίνει σε διδασκαλία της Γαλάτειας Αντωνίου και με χορογραφίες της Γιώτας Τουμάζου, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, φαντασία και θεατρική ζωντάνια.
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Για δηλώσεις παρουσίας, παρακαλείται το κοινό να επικοινωνήσει μέχρι τις 22 Μαΐου 2026 στο τηλέφωνο 22481666.
Πληροφορίες
«Κακομήρου Κωμωδύσσεια» από το Ίδρυμα
Ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαΐου 2026
Ώρα: 20.00
Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.