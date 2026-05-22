DIS Festival 2026: Ένα διεθνές φεστιβάλ για τη συμπερίληψη, την τέχνη και τα δικαιώματα

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 09:00

Μια διεθνής πρωτοβουλία αφιερωμένη στη συμπερίληψη, την τέχνη, τον πολιτισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το DIS Festival 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από τις 23 έως τις 29 Μαΐου στο πλαίσιο της της Κυπριακής Προεδρίας.

Το φεστιβάλ που διοργανώνει η Οργάνωση Πολιτισμού «Νεόφυτος» φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης ανάμεσα σε καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και ανθρώπους με βιωμένη εμπειρία από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Με κεντρικό μήνυμα «Together We Are Better», το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού ως εργαλείων κοινωνικής συμμετοχής, επικοινωνίας και κοινωνικού μετασχηματισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτεχνικές παραστάσεις, συμπεριληπτικές δράσεις, μουσικά και δημιουργικά εργαστήρια, διεθνείς συνεργασίες, δράσεις πολιτιστικής προσβασιμότητας, λογοτεχνικές και επιστημονικές συζητήσεις, καθώς και παρεμβάσεις γύρω από τη disability culture, τη neurodiversity, τη συμπερίληψη και την κοινωνική καινοτομία.

Κεντρικό μέρος της διοργάνωσης αποτελεί το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συνέδριο «DisAbility Culture: Art, Inclusion and Social Transformation», που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου.

Το συνέδριο επιχειρεί να ανοίξει έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο γύρω από τη disability culture ως αυτόνομο πολιτισμικό, κοινωνικό και επιστημονικό πεδίο, συνδέοντας την τέχνη, τη νευροδιαφορετικότητα, την προσβασιμότητα και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Στις εργασίες του θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 25 εισηγητές και συνεργάτες από πανεπιστήμια, οργανισμούς και φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού, με θεματικές που αφορούν τη disability culture, το ableism, τη neuroinclusion, τις arts-based πρακτικές, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, τις εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, την τεχνολογία και την κοινωνική καινοτομία.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή, με συμμετοχές τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως πολιτιστικό γεγονός, αλλά και ως ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και πρακτικών που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και τη συλλογική ανθρώπινη εμπειρία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο ψηφιακό flipbook του DIS Festival 2026.

Πληροφορίες

Φεστιβάλ: Διάφορες τοποθεσίες, 23–29 Μαΐου. Τελετή έναρξης: Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Σάββατο 23 Μαΐου 7μ.μ.

Συνέδριο: 23 Μαΐου UCLan Cyprus & 24 Μαΐου Πολυλειτουργικό Δημοτικό Κέντρο Λάρνακας, Περισσότερες πληροφορίες: 70088180