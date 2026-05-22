«Τοπία II / in vitro»: H έκθεση της Μαρίας Κοφτερού στην Isnotgallery

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 17:33

Μια διερεύνηση του τοπίου ως ένα ήσυχο χώρο, με προσοχή στις ατμοσφαιρικές και χαοτικές ποιότητες και την αλληλεπίδραση ειδών και φαινομένων τα οποία συνιστούν ένα ενοποιημένο όλο, σε αναφορά με τοπία από την Κύπρο και την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το λεξικό, in vitro είναι διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ή πιάτο καλλιέργειας, σε αντίθεση με in vivo που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε ζωντανούς οργανισμούς. O όρος φύση τυπικά χρησιμοποιείται για να εκφράσει τα φυσικά φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανεξαρτήτως της παρουσίας του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Όταν όμως αναφερόμαστε σε ένα τοπίο, εννοούμε το τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε. Σύμφωνα με τον Georg Simmel, αναφερόμαστε σε ένα “είδος ενότητας” το οποίο προκύπτει από μια ποικιλία φυσικών φαινομένων απλωμένων στο έδαφος. Τα συνεκτικά στοιχεία τα οποία χρωματίζουν την αντίληψη [1] του θεατή αποτελούν τον “ψυχικό τόνο” [Stimmung] του τοπίου.

Η σειρά αυτή αποτελεί μια διερεύνηση του τοπίου ως ένα ήσυχο χώρο, με προσοχή στις ατμοσφαιρικές και χαοτικές ποιότητες και την αλληλεπίδραση ειδών και φαινομένων τα οποία συνιστούν ένα ενοποιημένο όλο, σε αναφορά με τοπία από την Κύπρο και την Ιαπωνία, μέσα από την ζωγραφική με γραμμές από μελάνι που δημιουργούν τα κατακερματισμένα όρια του πάνω στο κενό του χαρτιού το οποίο δρα σαν αναγκαίος δυναμικός χώρος.

Τα έργα ολοκληρώνονται μόνο όταν σφραγίζονται μέσα σε γυάλινες θήκες κατασκευασμένες με προσαρμογή τεχνικής βιτρώ μικρής κλίμακας η οποία αναπτύχθηκε από τον Louis Comfort Tiﬀany, για την διατήρησή τους.

Η Μαρία Κοφτερού είναι εικαστικός γεννημένη στην Κύπρο το 1986. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ασχολείται κυρίως με το σχέδιο και πειραματίζεται με την υαλουργία, την εικονογράφηση, την τοιχογραφία και την κεραμική. Έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως την landscapes I / in vitro στην Is not gallery το 2022, και την Coexistence στην Arts Itoya με την σειρά Nature Drawings το 2025. Την ίδια χρονιά, έλαβε βραβείο εικονογράφησης για τον διαγωνισμό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Ζει και εργάζεται στην Λευκωσία.

1. G.Simmel et al. Το Τοπίο, σελ. 25, εκδ. Ποταμός, Αθήνα, 2004

Πληροφορίες

Eγκαίνια: Τετάρτη 27 Μαΐου 19.30

Ωρες και ημέρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή: 10.30-12.30 & 15.30-18.00 & Σάββατο: 10.00-14.00

Τοποθεσία: Is Not Gallery [Οδυσσέως 11, 1017 Λευκωσία]

Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαΐου- 10 Ιουνίου

Περισσότερες πληροφορίες στο 99569498