ABR: Άλλαξε η ώρα διεξαγωγής της συμμετοχικής τοιχογραφίας στη Μαλούντα

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 15:33

Στις 9 και 30 το πρωί με 12 το μεσημέρι μετακινείται η συμμετοχική δράση που θα λάβει χώρα στη Μαλούντα, με τον Mathieu Devavry, λόγω βροχών βροχής.

Μετακινήθηκε για το πρωί του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026, η ανοιχτή συμμετοχική καλλιτεχνική δράση του Mathieu Devavry που θα φιλοξενηθεί στη Μαλούντα, σε συνεργασία με το ABR. Το κοινό από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσήμερι καλείται να γίνει μέρος της ίδιας της διαδικασίας του έργου.

Για μερικές ημέρες, ο Γάλλος καλλιτέχνης θα δημιουργεί μια μεγάλη τοιχογραφία εμπνευσμένη από την ειρήνη, τη συνύπαρξη και τη μεταμόρφωση. Το έργο ξεκινά ως μια προσωπική εικαστική παρέμβαση, όμως ολοκληρώνεται συλλογικά: λίγο πριν την τελική αποκάλυψή του, η τοιχογραφία θα καλυφθεί προσωρινά και ο τοίχος θα δοθεί στο κοινό για να γραφτεί ξανά μέσα από sprays, χρώμα, λέξεις και σημάδια.

Άτομα κάθε ηλικίας από τη Μαλούντα αλλά και από ολόκληρη την Κύπρο καλούνται να συμμετέχουν ελεύθερα, αφήνοντας πάνω στον τοίχο σκέψεις, σύμβολα και παρεμβάσεις γύρω από την ειρήνη, την ελευθερία, τη συνύπαρξη και όσα συμβαίνουν γύρω μας σήμερα.

Για τον Mathieu Devavry, η ουσία του έργου δεν βρίσκεται μόνο στην εικόνα του τελικού mural αλλά στη διαδικασία που δημιουργείται γύρω του. Όπως αναφέρει, η τέχνη λειτουργεί ως «καθρέφτης της κοινότητας» και μπορεί να δημιουργήσει χώρο για έκφραση, διάλογο και συλλογική εμπειρία χωρίς βία.

Μέσα από τη συμμετοχή παιδιών, κατοίκων και επισκεπτών, η δράση επιχειρεί να μετατρέψει τον δημόσιο χώρο σε σημείο συνάντησης και συνύπαρξης, όπου η τέχνη λειτουργεί όχι απλώς ως διακόσμηση, αλλά ως αφορμή για επικοινωνία, συλλογική έκφραση και κοινή εμπειρία μέσα σε μια μικρή κοινότητα.

Αντί να λειτουργήσει μόνο ως δημιουργός ενός έργου που τοποθετείται σε έναν δημόσιο χώρο, ο ίδιος επιλέγει να λειτουργήσει περισσότερο ως mediator, ανοίγοντας τη διαδικασία προς την κοινότητα και αφήνοντας το έργο να διαμορφωθεί συλλογικά μέσα από όσους συμμετέχουν.

Η δράση θα περιλαμβάνει διαθέσιμα υλικά για όλες τις ηλικίες, από child-friendly sprays και πινέλα μέχρι υλικά για πιο ελεύθερες παρεμβάσεις, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο όπου ο καθένας μπορεί να εκφραστεί με τον δικό του τρόπο.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 9:30–12:00

Τοποθεσία: Κοινοτικό Αμφιθέατρο Μαλούντας

Ελεύθερη είσοδος. Δήλωση συμμετοχής: toixos-malountas.netlify.app