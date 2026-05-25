Ο Δημόσιος Κήπος Λεμεσού μετατρέπεται σε ζωντανό χορογραφικό τοπίο

Δημοσιεύθηκε 25.05.2026 14:10

Το 22ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης μετατρέπει τη Λεμεσό σε τόπο συνάντησης, κίνησης και συλλογικής εμπειρίας

Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026, το 22ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης εκτυλίσσεται στον Δημοτικό Κήπο και στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, προσκαλώντας το κοινό σε μια τριήμερη εμπειρία χορού, ακρόασης, συνάντησης και συμμετοχής. Με οκτώ καλλιτεχνικές προτάσεις που περιλαμβάνουν performances, περιπάτους, audio-walks, cyphers, προβολές και βραδινές συνευρέσεις, το φεστιβάλ προσεγγίζει τον δημόσιο χώρο ως πεδίο σχέσεων, φροντίδας και συλλογικής παρουσίας.

Το φετινό πρόγραμμα αντιμετωπίζει το σώμα ως τόπο ακρόασης και διαπραγμάτευσης: ένα σώμα συντονισμένο με τους μεταβαλλόμενους ρυθμούς του κήπου, της πόλης, της θάλασσας και των ανθρώπων γύρω του. Ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή, την οδηγία και τον αυτοσχεδιασμό, την ατομικότητα και τη συλλογικότητα, τα έργα συνομιλούν με τον Δημοτικό Κήπο ως έναν ζωντανό κοινό χώρο όπου ανθρώπινοι και μη ανθρώπινοι κόσμοι διασταυρώνονται, συνυπάρχουν και επαναπροσδιορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Μέσα από performances, εγκαταστάσεις και ανοιχτές συναντήσεις, το φεστιβάλ προτείνει τη χορογραφία όχι μόνο ως σκηνική πράξη αλλά και ως τρόπο συνύπαρξης: έναν τρόπο να μοιραζόμαστε χώρο, χρόνο, προσοχή και εμπειρία. Οι θεατές δεν καλούνται απλώς να παρακολουθήσουν, αλλά να περιπλανηθούν, να ακούσουν, να συμμετάσχουν και να κατοικήσουν προσωρινά τον κήπο μέσα από νέες μορφές εγγύτητας και παρατήρησης.

Παράλληλα, το φεστιβάλ φιλοξενεί ένα ειδικά διαμορφωμένο festival hub από το Καφενείο της Γιωργίας με κεράσματα από τον Shuffle Bakes, πρόγραμμα προβολών dance films και vinyl set στο G-Spot beach bar, δημιουργώντας ένα περιβάλλον χαλαρής συνεύρεσης που επεκτείνει τη φεστιβαλική εμπειρία πέρα από τις performances.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 5 Ιουνίου

18:30 — Έναρξη Φεστιβάλ

19:30 — Together-ing από τη Μαρία Παπαγεωργίου

21:00 — Dance Films by the Beach στο G-Spot beach bar

18:30–20:30 — Embodied Gardens από το Rhyzome Choreographic School

"|Where the Divide meets the Horizon", Ηλίας Κλαρκ, 2025

Σάββατο 6 Ιουνίου

10:30 — Ξενάγηση στον Κήπο με τον Νίκο Νησιφόρου

12:00 — Embodied Gardens (live performance) από το Rhyzome Choreographic School

16:30 — ARE YOU LISTENING? από την Άντρεα Λουκά

19:30 — STAND / WAIT / MOVE από τον Collins

20:00 — Bubbling Bright Futures or How to Cement Pixels από τις Σέτα Αστραίου-Καρύδη & Νίκολα Μητροπούλου (!!) με Interference net.

11:00–20:30 — Embodied Gardens

"A dance to connect", Τζούλη Χαραλαμπίδου & Teaser, 2025

Κυριακή 7 Ιουνίου

11:30 — Ways of Listening (audio-walk) από τη Neus Montané

15:30 — Ways of Listening (audio-walk) από τη Neus Montané

16:30 — map interrupted από τις Αρετή Χουρδάκη & Ιόλη Κασκάνη

19:00 — JAMMING (cypher jam) από το CYPH3:

21:00 — JAMMING Afterparty στο G-Spot beach bar

11:00–20:30 — Embodied Gardens

* Το Embodied Gardens λειτουργεί ως διαρκής εγκατάσταση και χώρος συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.