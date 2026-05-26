«Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» στη σκηνή του Θέατρο 'Ενα

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 11:24

Πρεμιέρα κάνει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 η θεατρική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» της Patricia Highsmith, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη.

Ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του 20ού αιώνα, το έργο συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με την ατμόσφαιρα και τη βαθιά ψυχολογική του ένταση, εξερευνώντας την ταυτότητα, την εμμονή και τα σκοτεινά μονοπάτια της ανθρώπινης φιλοδοξίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τομ Ρίπλεϊ, ένας νεαρός άντρας με χαρισματική ευφυΐα και αινιγματική προσωπικότητα. Η επιθυμία του για μια ζωή γεμάτη προνόμια και κοινωνική αποδοχή τον οδηγεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο, όπου τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, την πραγματική και την επινοημένη ταυτότητα, αρχίζουν να θολώνουν.

Το έργο έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και στον κινηματογράφο, με εμβληματικές μεταφορές το 1960 και το 1999, καθώς και πρόσφατη τηλεοπτική διασκευή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία / Σχεδιασμός φωτισμού: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αντρέας Γεωργίου

Σκηνικά / Κοστούμια: Σταύρος Αντωνόπουλος

Καλλιτέχνης πολυμέσων: Κυριάκος Κυριάκου

Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Ζωγραφική εκτέλεση σκηνικού: Martin Meason

Φωτογραφίες: Δημήτρης Βαττής

Χειρισμός φωτισμού / ήχου / projector: Άντρη Σιακαλλή

Κομμώσεις: Βίκυ Ευσταθίου

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννος Χριστοφόρου

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά)

Αντρέας Γεωργίου, Δημήτρης Γιωρκάτζης, Έλενα Δημητρίου, Ιωάννα Κεραυνού, Μανώλης Μιχαηλίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Γιώργος Τζωρτζής.

Παραστάσεις

Πρεμιέρα: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, 20:30

Τακτικές παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο στις 20:30, Κυριακή στις 19:00

Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11, 12 Ιουλίου 2026, 20:30

Πληροφορίες

Εισιτήρια: Ticketmaster.cy

Τηλέφωνο: 22348203

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 18 ετών