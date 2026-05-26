Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 18:14
Συναυλίες του Αλκίνοου Ιωαννίδη τον Αύγουστο

Πρώτος σταθμός της καλοκαιρινής του περιοδείας με νέες ενορχηστρώσεις και τέσσερις Κύπριους μουσικούς επί σκηνής.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ξεκινά την καλοκαιρινή του περιοδεία από την Κύπρο με δύο συναυλίες τον Αύγουστο, προσκαλώντας το κοινό σε δύο βραδιές όπου η συγκίνηση, η ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και η ζωντανή επικοινωνία επί σκηνής συναντούν τη δύναμη των τραγουδιών του.

Μαζί του επί σκηνής βρίσκονται τέσσερις Κύπριοι μουσικοί, νέοι συνοδοιπόροι που προσεγγίζουν το υλικό μέσα από διαφορετικές ενορχηστρώσεις, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο όπου τα έγχορδα και τα κρουστά συνομιλούν με τη φωνή και τις συνθέσεις του καλλιτέχνη. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές έντασης και ευαισθησίας, αλλά και από τη χαρά της συνάντησης: την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους και με το κοινό, τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων και τη ζωντανή ενέργεια της στιγμής.

Συμμετέχουν οι:

  • Μάριος Τακούσιης — πλήκτρα
  • Λευτέρης Μουμτζής — μπάσο
  • Γιάννης Κουτής — ούτι, κιθάρα, κρουστά
  • Νικόλας Τσαγγάρης — τύμπανα
  • Αλκίνοος Ιωαννίδης — φωνή, κιθάρα

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας, Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρίστος Χαραλάμπους

Τη διοργάνωση και παραγωγή υπογράφει η Roll Out Vision Services.

ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

  • 12 Αυγούστου 2026

Δημοτικό Αμφιθέατρο Παραλιμνίου «Κυριακού Πελαγία»

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας

  • 14 Αυγούστου 2026

Αμφιθέατρο Τάλας

 

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

SoldOut Tickets

Σημεία προπώλησης:

  • Fabricca Coffee n’ Bites, Παραλίμνι
  • Περίπτερο Time Out, Πάφος

